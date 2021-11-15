Мишустин: почти половина россиян имеет иммунитет к COVID

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По словам премьер-министра, в некоторых регионах уровень вакцинации недостаточны Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Почти половина россиян имеет иммунитет к COVID-19. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе Covid-19.

«Сейчас уровень коллективного иммунитета в целом по стране составляет 49%. К сожалению, есть регионы, в которых темпы вакцинации недостаточны», — приводит сообщение Мишустина официальный telegram-канал правительства.

Мишустин подчеркнул, что губернаторам необходимо взять под личный контроль соблюдение и обеспечение коронавирусных ограничений, ускорение темпов вакцинации. По мнению премьера, от наличия лекарств в больницах напрямую зависит качество медицинской помощи, ситуацию в лечебных учреждениях главы регионов также должны держать под контролем. Мишустин добавил, что необходимо строго придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора и санитарных врачей.

Ранее URA.RU сообщало, что заболеваемость по коронавирусу в РФ снижается пятый день подряд. За последние сутки в России выявили 38 420 новых случаев коронавирусной инфекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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