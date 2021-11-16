Пользователи соцсетей недовольны возможным введением QR-кодов по всей России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект о повсеместном введении QR-кодов. В случае принятия этих поправок россияне смогут попасть в транспорт и общественные места места только с сертификатом о вакцинации или перенесенном заболевании. Новость вызвала истерику в социальных сетях. Пользователи заявили, что не хотят, чтобы их маркировали «как товар», и предрекли крах российского бизнеса.

Новые ограничения будут действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 года. Без QR-кодов россияне могут попасть только в аптеки и магазины, продающие продукты и товары первой необходимости. Без справки о вакцинации ходить в общественные места разрешат только детям и подросткам. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила это тем, что в России можно вакцинировать от коронавируса только взрослое население.

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