15 ноября 2021

Челябинские врачи научились распознавать лжепривитых от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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В перинатальном центре открывается новая госпитальная база для больных коронавирусом. Челябинск, реанимация, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл
В большинстве случаев, в реанимацию попадают жители с поддельным сертификатом о вакцинации Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Челябинске врачи научились распознавать людей с поддельными QR-кодами и сертификатами о вакцинации от коронавируса. Процедуру определения таких пациентов описала заведующая пульмонологическим отделением областной клинической больницы № 3 Елена Лозовая.

«Инфекция у лжепривитых течет иначе, с ярко выраженным цитокиновым штормом, то есть гораздо тяжелее, чем у привитых пациентов. Таким „привитым“ не удавалось избежать реанимации, а первое, о чем они спрашивали доктора на выписке, когда можно вакцинироваться после болезни самому и вакцинировать контактных родственников», — рассказала Лозовая изданию «Южноуральская панорама».

Лозовая добавила, что на сегодняшний день привитых пациентов в реанимациях практический нет. В основном с тяжелыми симптомами коронавируса в реанимацию попадают те, кто подделал сертификат о вакцинации.

Ранее министр здравоохранения региона Юрий Семенов дал совет купившим поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19. По его мнению, таким жителям необходимо прийти и признаться во всем врачам.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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