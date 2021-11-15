Челябинские врачи научились распознавать лжепривитых от COVID

В большинстве случаев, в реанимацию попадают жители с поддельным сертификатом о вакцинации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске врачи научились распознавать людей с поддельными QR-кодами и сертификатами о вакцинации от коронавируса. Процедуру определения таких пациентов описала заведующая пульмонологическим отделением областной клинической больницы № 3 Елена Лозовая.

«Инфекция у лжепривитых течет иначе, с ярко выраженным цитокиновым штормом, то есть гораздо тяжелее, чем у привитых пациентов. Таким „привитым“ не удавалось избежать реанимации, а первое, о чем они спрашивали доктора на выписке, когда можно вакцинироваться после болезни самому и вакцинировать контактных родственников», — рассказала Лозовая изданию «Южноуральская панорама».

Лозовая добавила, что на сегодняшний день привитых пациентов в реанимациях практический нет. В основном с тяжелыми симптомами коронавируса в реанимацию попадают те, кто подделал сертификат о вакцинации.

Ранее министр здравоохранения региона Юрий Семенов дал совет купившим поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19. По его мнению, таким жителям необходимо прийти и признаться во всем врачам.