Главу регионального ПФР задержали за многомилионные хищения

Одного из руководителей отделения Пенсионного Фонда России в Вологодской области задержали. Причиной стал ущерб бюджету на миллионы рублей.
«Возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей отделения ПФР по Вологодской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК России „Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия“», — передает РИА «Новости».
Отмечается, что подозреваемый в 2015—2016 годах помог вывести деньги со счетов крупной строительной организации, которая находилась в предбанкротном состоянии. Из-за этого в Пенсионный фонд не было начислено 70 миллионов рублей. Кроме того, более 400 жителям Вологодской области не выплатили заработную плату в размере 52 миллиона рублей.
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