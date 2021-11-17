Росгвардейцы разогнали бунтующих против QR-кодов свердловчан

Десятки человек пришли в ТРЦ «Гранат» и устроили акцию протеста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге (Свердловская область) десятки человек пришли в ТРЦ «Гранат» и устроили акцию протеста против масочного режима и QR-кодов. Горожане требовали пропустить их внутрь. Информация об инциденте появилась на портале «Е1».

«Я насчитал пятнадцать человек внутри у входа. На улице и по всему торговому центру были протестующие. Это было целенаправленно сделано. Пришли провести несанкционированный митинг», — рассказал порталу старший по охране «Граната».

Аналогичные провокации происходили у всех входных групп торгового центра. Бойцы Росгвардии смогли вывести протестующих из «Граната». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу свердловского управления Росгвардии. Там заявили, что ответ подготовят позже.

Ранее URA.RU писало, что жители Кировграда (Свердловская область) вышли на митинг с требованием проверить законность введения в регионе пропускного режима с использованием QR-кодов и обязательной вакцинации. Свердловчане обратились к Генпрокурору РФ Игорю Краснову и прокурору Свердловской области Борису Крылову. Заявители усомнились в законности указа губернатора региона о введении QR-кодов.