18 ноября 2021
17 ноября 2021

«Дочка» «Ростеха» поможет проблемному пермскому заводу деньгами

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, металлургическое предприятие, металлургия, мотовилихинские заводы, металлургический завод, мотовилиха, цех розлива жидкой стали
На заводе предстоит провести техническое перевооружение на 2 млрд рублей Фото:

Холдинг «Технодинамика» (входит в структуры ГК «Ростех») инвестирует 2 миллиарда рублей в техническое перевооружение дивизиона «Мотовилихинских заводов». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе промышленного предприятия. Уточняется, что речь идет о ЗАО «СКБ», которое получит современные станки.

«Технодинамика» инвестирует порядка 2 млрд рублей на реализацию второго этапа программы развития ЗАО «СКБ». В планах приобретение оборудования, аналогов которого на сегодняшний момент на производственной площадке нет, в том числе испытательное, контрольное, термообработки, фрезерные горизонтальные обрабатывающие центры, лазерный станок», — говорится в сообщении.

Программа техперевооружения предприятия рассчитана на 2022—2024 годы. Первая партия оборудования уже поступила на площадку завода. URA.RU писало, что ПАО Мотовилихинские заводы» находится в процедуре банкротства, выход из которого должен завершиться в 2022 году. Сейчас оно избавляется от непрофильного имущества, продолжая свою деятельность в рамках двух дивизионов — гражданского (ООО «МГМ») и оборонного (ООО «СКБ»). Ранее краевые власти заявляли, что последнее «чувствует себя менее устойчиво».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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