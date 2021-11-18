«Дочка» «Ростеха» поможет проблемному пермскому заводу деньгами

На заводе предстоит провести техническое перевооружение на 2 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Холдинг «Технодинамика» (входит в структуры ГК «Ростех») инвестирует 2 миллиарда рублей в техническое перевооружение дивизиона «Мотовилихинских заводов». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе промышленного предприятия. Уточняется, что речь идет о ЗАО «СКБ», которое получит современные станки.

«Технодинамика» инвестирует порядка 2 млрд рублей на реализацию второго этапа программы развития ЗАО «СКБ». В планах приобретение оборудования, аналогов которого на сегодняшний момент на производственной площадке нет, в том числе испытательное, контрольное, термообработки, фрезерные горизонтальные обрабатывающие центры, лазерный станок», — говорится в сообщении.

Программа техперевооружения предприятия рассчитана на 2022—2024 годы. Первая партия оборудования уже поступила на площадку завода. URA.RU писало, что ПАО Мотовилихинские заводы» находится в процедуре банкротства, выход из которого должен завершиться в 2022 году. Сейчас оно избавляется от непрофильного имущества, продолжая свою деятельность в рамках двух дивизионов — гражданского (ООО «МГМ») и оборонного (ООО «СКБ»). Ранее краевые власти заявляли, что последнее «чувствует себя менее устойчиво».