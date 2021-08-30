30 августа 2021
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На проблемном пермском предприятии сменилось руководство

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, мотовилихинские заводы, мотовилиха
Дивизион «Мотовилихинских заводов» возглавил Виктор Калилин Фото:

В ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (ЗАО «СКБ»), выпускающем «умные огнеметы», сменилось руководство. Новым директором предприятия назначен Виктор Калинин. На этом посту он сменил Рината Идрисова, который возглавил ЗАО «СКБ» в марте 2020 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Мотовилихинских заводов», в дивизион которого входит предприятие.

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«1 сентября на посту главы военного дивизиона „Мотовилихинских заводов“ Рината Идрисова сменит Виктор Калинин, ранее занимавший должность первого заместителя директора — исполнительного директора ЗАО „СКБ“», — говорится в сообщении.

Идрисов, в свою очередь, вернется на пост гендиректора АО «НПП „Старт“ имени Яскина» (входит в холдинг «Технодинамика»). Уточняется, что он успешно справился с поставленными перед ним задачами по «стабилизации финансово-экономического состояния военного дивизиона ПАО „Мотовилихинские заводы“».

URA.RU рассказывало, что ПАО «Мотовилихинские заводы» признано банкротом, имущество акционерного общества выставлено на торги. Финансовым оздоровлением предприятия занимается дочерняя структура госкорпорации «Ростех» — ООО «РТ-Капитал».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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