Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга поддержал сбор средств на лечение Кости Каткова, у которого в августе обнаружили СМА (спинальная мышечная атрофия — прим.ред.). Об этом URA.RU сообщила мама Кости Полина.
«Хоккейная команда „Автомобилист“ поддержала благотворительный сбор для Кости. Они пригласили нас на тренировку, а потом на игру. На экране транслировали видео о нашем Косте. Не оставили сыночка без сюрприза. Игроки вручили Косте ценные подарки с символикой клуба. Мы очень благодарны клубу и игрокам команды», — сказала Полина Каткова.
Ранее URA.RU писало, что участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков поддержал сбор средств на лечение Кости Каткова. Отечественные звезды шоу-бизнеса также подключились к сбору средств на лечение, среди которых: телеведущий Александр Олешко, певец Сосо Павлиашвили, а также экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислить любую посильную сумму можно по следующим реквизитам:
карта Сбербанка 4276 1606 1797 6767
карта Сбербанка («Мир») 2202 2004 3416 5526
карта ВТБ 4893 4704 2882 2271
карта УБРиР 5102 2945 2707 9201
Получатель: Полина Андреевна Каткова, мама Кости
Все карты привязаны к телефону: +7 912 043 92 61
URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Косте. Вместе мы сможем больше.
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