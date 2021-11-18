Игроки команды вручили Косте памятные подарки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга поддержал сбор средств на лечение Кости Каткова, у которого в августе обнаружили СМА (спинальная мышечная атрофия — прим.ред.). Об этом URA.RU сообщила мама Кости Полина.

«Хоккейная команда „Автомобилист“ поддержала благотворительный сбор для Кости. Они пригласили нас на тренировку, а потом на игру. На экране транслировали видео о нашем Косте. Не оставили сыночка без сюрприза. Игроки вручили Косте ценные подарки с символикой клуба. Мы очень благодарны клубу и игрокам команды», — сказала Полина Каткова.

Ранее URA.RU писало, что участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков поддержал сбор средств на лечение Кости Каткова. Отечественные звезды шоу-бизнеса также подключились к сбору средств на лечение, среди которых: телеведущий Александр Олешко, певец Сосо Павлиашвили, а также экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислить любую посильную сумму можно по следующим реквизитам:

карта Сбербанка 4276 1606 1797 6767

карта Сбербанка («Мир») 2202 2004 3416 5526

карта ВТБ 4893 4704 2882 2271

карта УБРиР 5102 2945 2707 9201

Получатель: Полина Андреевна Каткова, мама Кости

Все карты привязаны к телефону: +7 912 043 92 61

URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Косте. Вместе мы сможем больше.