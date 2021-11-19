Голикова назвала регионы с высоким уровнем иммунитета к COVID-19

В одиннадцати регионах России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 60%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В их число вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Чечня и Карелия. В среднем по России коллективный иммунитет составляет 50,2%.
«Если в целом по стране уровень [коллективного иммунитета] составил 50,2%. Но есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 60%. Это Белгородская, Московская, Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Республики Карелия, Тыва, Чечня, Чукотский и Ненецкий автономные округа», — цитирует Татьяну Голикову РИА «Новости».
На данный момент, по данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, полный курс вакцинации прошли 58,7 миллиона россиян. Еще 66,4 миллиона человек поставили первый компонент прививки.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что почти половина россиян имеют иммунитет к коронавирусу. При этом он подчеркнул, что в некоторых регионах темпы вакцинации остаются недостаточными. Мишустин отметил, что ситуация с коронавирусом в России по-прежнему остается напряженным, передает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в