Врачи в России призвали изменить систему медстрахования

В ЦСП «Платформа» пришли к выводу, что российская система ОМС работает неэффективно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Эксперты сферы здравоохранения, опрошенные центром социального проектирования «Платформа», признали недостатках российской системы обязательного медицинского страхования. Они предложили свои идеи для ее совершенствования.

«Предлагается установить единую справедливую систему тарифов, учитывающих как особенности территории, так и уровень сложности помощи. Также следует дать страховым компаниям больше полномочий по экспертизе качества медпомощи. Помимо этого стоит устранить очевидный ныне дисбаланс между широкими правами пациента», — сообщается в пресс-релизе центра, который есть в распоряжении URA.RU.

По мнению опрошенных представителей пациентских организаций, медицинских учреждений, ФФОМС, территориальных фондов ОМС, к перспективам цифровизации следует относиться с осторожностью. «Цифровые инструменты хорошо выполняют вспомогательные функции, но не могут заменить ни одно из звеньев действующей системы здравоохранения», — подытожили в центре.

Ранее Счетная палата РФ подготовила отчет, согласно которому российская система обязательного медицинского страхования имеет ряд недостатков. Отмечается, что поступающие в систему ОМС денежные средства распределяют по неформализованным правилам. В отчете контрольного ведомства были перечислены такие проблемы, как недостаточный уровень мотивации участников системы для повышения эффективности и нестабильность финансовых параметров деятельности страховых организаций.