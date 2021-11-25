Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов оценил возможности ЧТПЗ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер 25 ноября, посетили ЧТПЗ. На заводе, который является частью холдинга миллиардера Дмитрия Пумпянского, состоялось обсуждение сотрудничества в целях реализации проекта по строительству газопровода «Пакистанский поток».

«Я поражен высоким уровнем производства труб, высокой автоматизацией и жестким контролем качества продукции. Нужно обеспечивать внутренний рынок и выпускать инновационную продукцию, потому что сейчас идет освоение трудноизвлекаемых запасов нефти», — сообщил в ходе встречи Шульгинов.

По мнению министра, ЧТПЗ готов к выпуску инновационной продукции для нефтедобывающей отрасли. На заводе для этого имеются все необходимые технологии.

На встрече также присутствовал министр экономики Исламской Республики Пакистан Омар Айюб Хан. Он также высоко оценил возможности предприятия.

«ЧТПЗ является одним из ведущих предприятий в мире, и я очень рад, что мы сегодня принимаем иностранных гостей из Пакистана. Это значит, что трубы, произведенные из нашего металла, будут поставляться на новые крупные трубопроводные проекты. В частности, в Пакистан», — сообщил Шульгинов.

Визит на предприятие состоялся в рамках седьмого заседания Российско-Пакистанской межправительственной комиссии, которое проходит в эти дни в Екатеринбурге. На встрече присутствовал Дмитрий Пумпянский, министр экономики Исламской Республики Пакистан Омар Айюб Хан, глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Николай Шульгинов приехал в Челябинскую область 25 ноября и уже провел рабочую встречу с губернатором Алексеем Текслером.

Алексей Текслер (слева) и Николай Шульгинов (справа) на ЧТПЗ Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Алексея Текслера

Николай Шульгинов высоко оценил возможности ЧТПЗ Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Алексея Текслера