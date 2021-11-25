Спасатели пропали на загоревшейся шахте в Кузбассе

Группа спасателей отправилась на спасение горняков в шахте в Кемеровской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Группа спасателей пропала в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, в которой 25 ноября произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

«Около 15 часов отделение горноспасателей, которые проводили спасательную операцию на дальнем рубеже, перестало выходить на связь. В настоящее время организованы их поиски», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

Источник РЕН ТВ отметил, что спасатели могли не услышать команду о приостановке операции из-за плохой связи. У членов группы есть баллоны с кислородом.

Число жертв ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе на данный момент достигло 11 человек. Также названа возможная причина трагедии — проблемы с вентиляцией и повышение уровня метана, уточняет RT. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Кузбассе, передает MK.RU .