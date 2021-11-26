В США попросили Госдеп признать «Спутник V»

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Американский бизнес хочет, чтобы США признали «Спутник V» Фото:

Американский бизнес попросил Госдеп США признать сертификаты вакцинации «Спутником V». Об этом сообщил президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко.

«Чтобы из России в США поехать, нужны две вещи: виза, которую сейчас невозможно получить, и прививка той вакциной, которая принята либо ВОЗ, либо США. Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе «Спутник V», — рассказал «Известиям» глава AmCham. Он отметил, что американские власти еще думают над этим вопросом.

Ранее сообщалось, что въезд в США с 8 ноября доступен только для иностранцев, привитых вакцинами, одобренными Управлением по вопросам качества и продовольствия медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Российский препарат «Спутник V» в этот список не вошел.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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