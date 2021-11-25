Угарный газ погубил обитателей сразу двух квартир Фото: Анна Майорова © URA.RU

Причиной загадочной смерти пяти жителей Златоуста (Челябинская область), тела которых нашли в двух квартирах дома на улице Аносова, стало отравление угарным газом. Об этом сообщили URA.RU источник в силовых структурах.

«Предварительные данные экспертизы подтверждают, что причиной трагедии стал угарный газ. Именно поэтому ни молодые люди в съемной квартире, ни 60-летняя женщина в квартире этажом выше ничего не заметили. В отличие от пропан-бутана, который используется в быту, угарный газ не имеет запаха или вкуса», — рассказал инсайдер.

По его словам, погибшая пенсионерка в каком-то смысле спасла семью своего сына, ранее проживающего в роковой квартире. Буквально неделю или две назад мужчина переехал в частный дом, принадлежавший матери, а она в его квартиру.

Трагедия в челябинском городе произошла 24 ноября. Сначала были найдены мертвыми три девушки и парень. На следующий день мужчина пришел к матери и также обнаружил ее мертвой. Также погибли домашние питомцы. ЧП вызвало большой резонанс, многие горожане усомнились, что его причиной действительно стали проблемы с самовольно подключенным газовым оборудованием.

«Возможной причиной смерти является неисправность в работе системы вентиляции газовой колонки для нагрева воды. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявили URA.RU в пресс-службе регионального управления СКР.