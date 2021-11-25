Глава Большой Сосновы переизбрался на новый срок

В 2020 году Тресков выписал себе рекордную премию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главой Большесосновского округа избран действующий руководитель территории Владимир Тресков.

«„За“ проголосовали девять из 15 депутатов, — рассказал он URA.RU. — Шесть высказались против». Его формальным соперником по конкурсу был гендиректор ООО «Большесосновская служба заказчика» [учреждение, подведомственное администрации] Сергей Бушуев. При голосовании за его кандидатуру, по словам Трескова, депутаты, в основном, «воздержались».

URA.RU писало, что на участие в конкурсе заявилось пять кандидатов. Ожидалось, что конкуренцию Трескову может составить заместитель главы Осинского городского округа Татьяна Бушуева, ранее работавшая в мэрии Большой Сосновы.

В конце 2020 года Владимир Тресков пролоббировал через Земское собрание новогоднюю премию в 15 окладов