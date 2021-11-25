25 ноября 2021

Глава Большой Сосновы переизбрался на новый срок

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2020 году Тресков выписал себе рекордную премию Фото:

Главой Большесосновского округа избран действующий руководитель территории Владимир Тресков.

«„За“ проголосовали девять из 15 депутатов, — рассказал он URA.RU. — Шесть высказались против». Его формальным соперником по конкурсу был гендиректор ООО «Большесосновская служба заказчика» [учреждение, подведомственное администрации] Сергей Бушуев. При голосовании за его кандидатуру, по словам Трескова, депутаты, в основном, «воздержались».

URA.RU писало, что на участие в конкурсе заявилось пять кандидатов. Ожидалось, что конкуренцию Трескову может составить заместитель главы Осинского городского округа Татьяна Бушуева, ранее работавшая в мэрии Большой Сосновы.

В конце 2020 года Владимир Тресков пролоббировал через Земское собрание новогоднюю премию в 15 окладов

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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