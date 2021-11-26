Минздрав продлит действие COVID-сертификатов для переболевших

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Вероятность повторно заболеть коронавирусом очень мала, заявил Мурашко Фото:
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Коронавирус COVID-19

Действие COVID-сертификатов автоматически продлится до одного года для всех, кто перенес болезнь в 2021 году. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сертификат автоматически будет продлен для всех, у кого заболевание было в течение последнего года», — сообщил Мурашко журналистам ТАСС. Он уточнил, что отсчет действия сертификата начинается с момента выздоровления.

На данный момент в документацию вносятся коррективы с учетом нововведений. По имеющимся данным, повторное заражение COVID-19 среди переболевших встречается в 0,74% случаев, добавил министр.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с инициативой увеличить действие сертификата для переболевших коронавирусом до одного года. Такое решение было принято совместно с учеными на основе результатов отечественных и международных исследований, заявила вице-премьер.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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