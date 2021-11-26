Минздрав продлит действие COVID-сертификатов для переболевших

Действие COVID-сертификатов автоматически продлится до одного года для всех, кто перенес болезнь в 2021 году. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Сертификат автоматически будет продлен для всех, у кого заболевание было в течение последнего года», — сообщил Мурашко журналистам ТАСС. Он уточнил, что отсчет действия сертификата начинается с момента выздоровления.
На данный момент в документацию вносятся коррективы с учетом нововведений. По имеющимся данным, повторное заражение COVID-19 среди переболевших встречается в 0,74% случаев, добавил министр.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с инициативой увеличить действие сертификата для переболевших коронавирусом до одного года. Такое решение было принято совместно с учеными на основе результатов отечественных и международных исследований, заявила вице-премьер.
Подписывайтесь на URA.RU в