Депутат Госдумы от ХМАО оказался недоволен размером пенсии

Депутат Госдумы Павел Завальный считает несправедливым размер начисленной ему пенсии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат Государственной Думы от ХМАО Павел Завальный оказался недоволен размером своей пенсии. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Я сам, проработав на Севере 27 лет, в том числе генеральным директором крупной газотранспортной компании с высокой зарплатой, при выходе на пенсию увидел, что мне начислили 24 тысячи рублей. И когда я начал разбираться, почему так, обнаружил, что повышающий коэффициент за работу на Севере в нашем округе — всего 1.5 к фиксированному базовому размеру пенсии. И то, если вы проработали на Крайнем Севере не менее 15 лет или в приравненных местностях — не менее 20, при выработке страхового стажа 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно. А если проработал на Севере дольше — это не учитывается совсем. И то, что ты платил взносы в пенсионный фонд с зарплаты с повышающим коэффициентом 2.2 — тоже не учитывается», — резюмировал Завальный.

Депутат считает, что пенсионная система нуждается в корректировке для людей, проживающих на Севере. Он имеет в виду повышающие коэффициенты, механизм начисления, и учет трудового стажа, который должен быть более дифференцированным. «Важно дополнить эти механизмы правом досрочного ухода на пенсию более индивидуальным подходом, с более четким учетом показателей здоровья, профзаболеваний, стажа работы на Севере и условий этой работы», — добавил Завальный.

Ранее URA.RU сообщало, что согласно налоговой декларации доход депутата Госдумы от ХМАО в 2020 году составил чуть более 31 млн рублей. В 2019 году его заработок был больше и составлял 38,9 млн рублей.