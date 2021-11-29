29 ноября 2021

Суд вернул мэра челябинского города на работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Николаем Цукановым. Екатеринбург, фемида
В суде Васенина смогла доказать что решение об ее отставке было принято с формальным нарушением регламента Фото:

Каслинский городской суд (Челябинская область) удовлетворил иск мэра города Екатерины Васениной, которая добивалась отмены решения о неуде за свою работу. Как сообщили URA.RU в мэрии Каслей, Васенина смогла доказать в суде, что решение было принято с формальным нарушением регламента.

«Пока есть только решение суда. Резолютивной части мы еще не видели», — сообщили URA.RU в собрании депутатов Каслей.

Ранее Васенину уже пытались отстранить от работы. Собрание депутатов Каслей дважды признавало ее работу неудовлетворительной, что автоматически означало ее отставку. Однако, второй «неуд», как и третий, она успешно оспорила в суде.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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