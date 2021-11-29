Суд вернул мэра челябинского города на работу

В суде Васенина смогла доказать что решение об ее отставке было принято с формальным нарушением регламента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Каслинский городской суд (Челябинская область) удовлетворил иск мэра города Екатерины Васениной, которая добивалась отмены решения о неуде за свою работу. Как сообщили URA.RU в мэрии Каслей, Васенина смогла доказать в суде, что решение было принято с формальным нарушением регламента.

«Пока есть только решение суда. Резолютивной части мы еще не видели», — сообщили URA.RU в собрании депутатов Каслей.

Ранее Васенину уже пытались отстранить от работы. Собрание депутатов Каслей дважды признавало ее работу неудовлетворительной, что автоматически означало ее отставку. Однако, второй «неуд», как и третий, она успешно оспорила в суде.