30 ноября 2021

В Екатеринбург по делу Сергия прибыли следователи от Бастрыкина. Допрашивают журналистов

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По новому делу экс-монаха началось крупное расследование Фото:
новость из сюжета
Дело отца Сергия

В Екатеринбург прибыли следователи, входящие в следственную группу Главного следственного управления СКР, работающие по делу экс-схиигумена Сергия (Романова). Они вызывают на допросы журналистов, общавшихся с пиарщиком Сергия Всеволодом Могучевым. Допрошены несколько журналистов, в том числе, подписчиков Могучева в соцсетях.

«Сказали, что все это — в рамках нового уголовного дела об экстремизме», — рассказал один из допрошенных. По данным агентства, в выборку силовиков попали те журналисты, которые в свое время контактировали с Всеволодом Могучевым и получали от него какие-либо материалы. Допрошено уже как минимум четверо человек.

Автору материала удалось связаться с одним из командированных в Екатеринбург следователей — он подтвердил факт допросов, но порекомендовал обращаться за официальным комментарием в Центральный аппарат СКР (запрос направлен).

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Бывший духовник Среднеуральского женского монастыря экс-схиигумен Сергий (Романов) накануне был осужден на 3,5 года колонии общего режима — суд признал его виновным по трем статьям — самоуправство, склонение к суициду и нарушение прав верующих. Ему также предъявили обвинение в возбуждении вражды среди религиозных групп.

1 сентября силовики задержали его пресс-секретаря Всеволода Могучева. В его квартире провели обыски: была изъята аппаратура, с помощью которой, по версии следствия, записывались ролики с проповедями Сергия, которые появлялись на YouTube.

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