Глава Нижнего Тагила получил новую должность

Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев возглавил ассоциацию выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ Нижнетагильского технологического института филиала УрФУ. Об этом сообщается в telegram-канале университета.
«Владислав Пинаев, выпускник УПИ и экс-министр промышленности и науки региона, возглавил ассоциацию выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ в городе [Нижнем Тагиле]», — сказано в сообщении.
Заседание правления организации прошло 2 декабря в Нижнетагильском технологическом институте. «Будем работать над развитием нашего филиала в тесном сотрудничестве с головным университетом и ректором Виктором Кокшаровым», — сообщил Владислав Пинаев URA.RU.
Миссия ассоциации выпускников заключается в укреплении корпоративного духа всех поколений выпускников. Кроме того, ассоциация занимается сплочением и социальным продвижением выпускников, их самореализации.
Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев возглавил ассоциацию выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ Нижнетагильского технологического института филиала УрФУ. Об этом сообщается в telegram-канале университета. «Владислав Пинаев, выпускник УПИ и экс-министр промышленности и науки региона, возглавил ассоциацию выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ в городе [Нижнем Тагиле]», — сказано в сообщении. Заседание правления организации прошло 2 декабря в Нижнетагильском технологическом институте. «Будем работать над развитием нашего филиала в тесном сотрудничестве с головным университетом и ректором Виктором Кокшаровым», — сообщил Владислав Пинаев URA.RU. Миссия ассоциации выпускников заключается в укреплении корпоративного духа всех поколений выпускников. Кроме того, ассоциация занимается сплочением и социальным продвижением выпускников, их самореализации.