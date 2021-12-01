01 декабря 2021

Глава Нижнего Тагила получил новую должность

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Интервью с Владиславом Пинаевым. Екатеринбург , пинаев владислав
Заседание, где было принято решение по Владиславу Пинаеву, прошло 2 декабря в Нижнетагильском технологическом институте Фото:

Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев возглавил ассоциацию выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ Нижнетагильского технологического института филиала УрФУ. Об этом сообщается в telegram-канале университета.

«Владислав Пинаев, выпускник УПИ и экс-министр промышленности и науки региона, возглавил ассоциацию выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ в городе [Нижнем Тагиле]», — сказано в сообщении.

Заседание правления организации прошло 2 декабря в Нижнетагильском технологическом институте. «Будем работать над развитием нашего филиала в тесном сотрудничестве с головным университетом и ректором Виктором Кокшаровым», — сообщил Владислав Пинаев URA.RU.

Миссия ассоциации выпускников заключается в укреплении корпоративного духа всех поколений выпускников. Кроме того, ассоциация занимается сплочением и социальным продвижением выпускников, их самореализации.

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Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев возглавил ассоциацию выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ Нижнетагильского технологического института филиала УрФУ. Об этом сообщается в telegram-канале университета. «Владислав Пинаев, выпускник УПИ и экс-министр промышленности и науки региона, возглавил ассоциацию выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ в городе [Нижнем Тагиле]», — сказано в сообщении. Заседание правления организации прошло 2 декабря в Нижнетагильском технологическом институте. «Будем работать над развитием нашего филиала в тесном сотрудничестве с головным университетом и ректором Виктором Кокшаровым», — сообщил Владислав Пинаев URA.RU. Миссия ассоциации выпускников заключается в укреплении корпоративного духа всех поколений выпускников. Кроме того, ассоциация занимается сплочением и социальным продвижением выпускников, их самореализации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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