В Челябинской области дети отравились угарным газом

Неисправность печи могла стать причиной отравления детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области произошел несчастный случай. Четверо детей в частном доме отравились угарным газом.

«Предварительно установлено, что причиной отравления послужило неосторожное обращение с печным отоплением. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства организовали проверку. Они также намерены оценить, как свои обязанности выполняли чиновники системы профилактики, которые должны работать с многодетными семьями.