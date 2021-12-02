В Челябинской области дети отравились угарным газом

В Магнитогорске Челябинской области произошел несчастный случай. Четверо детей в частном доме отравились угарным газом.
«Предварительно установлено, что причиной отравления послужило неосторожное обращение с печным отоплением. Внастоящее времяустанавливаютсявсеобстоятельства произошедшего», — сообщили в региональной прокуратуре.
Сотрудники ведомства организовали проверку. Они также намерены оценить, как свои обязанности выполняли чиновники системы профилактики, которые должны работать с многодетными семьями.
В Магнитогорске Челябинской области произошел несчастный случай. Четверо детей в частном доме отравились угарным газом. «Предварительно установлено, что причиной отравления послужило неосторожное обращение с печным отоплением. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в региональной прокуратуре. Сотрудники ведомства организовали проверку. Они также намерены оценить, как свои обязанности выполняли чиновники системы профилактики, которые должны работать с многодетными семьями.