В Челябинской области дети отравились угарным газом

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Деревня Корзуновка Ачитского района Свердловской области, деревенский дом, печь, вшивкова елена, кухня
Неисправность печи могла стать причиной отравления детей Фото:

В Магнитогорске Челябинской области произошел несчастный случай. Четверо детей в частном доме отравились угарным газом.

«Предварительно установлено, что причиной отравления послужило неосторожное обращение с печным отоплением. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства организовали проверку. Они также намерены оценить, как свои обязанности выполняли чиновники системы профилактики, которые должны работать с многодетными семьями.

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В Магнитогорске Челябинской области произошел несчастный случай. Четверо детей в частном доме отравились угарным газом. «Предварительно установлено, что причиной отравления послужило неосторожное обращение с печным отоплением. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в региональной прокуратуре. Сотрудники ведомства организовали проверку. Они также намерены оценить, как свои обязанности выполняли чиновники системы профилактики, которые должны работать с многодетными семьями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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