Вице-мэр Екатеринбурга улетел в ОАЭ с группой застройщиков

Говорят, страхуясь от подозрений, Рустам Галямов заплатил за билеты и проживание сам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургские девелоперы в узком составе вылетели в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) вместе с профильным вице-мэром Екатеринбурга Рустамом Галямовым (такие неформальные командировки нетипичны для муниципальных служащих). Цель поездки — знакомство со всемирной выставкой «Экспо-2020». Об этом URA.RU сообщили источники на строительном рынке.

«По некоторым данным, делегация улетела в среду, 1 декабря», — поделился один из собеседников. Основным организатором поездки от бизнеса называют главу «Гильдии строителей Урала» Вячеслава Трапезникова (компания «Астон»). Также известно, что от застройщиков в ОАЭ присутствуют глава Prinzip Геннадий Черных, владелец «Брусники» Алексей Круковский и президент «Синары-Девелопмент» Александр Пумпянский. Имена других участвующих девелоперов пока не известны.

Источник URA.RU во властных структурах утверждает, что Галямов оплатил перелет и проживание в Эмиратах из собственных средств. И чтобы подчеркнуть дистанцию с бизнесом, якобы летел другим рейсом. «Кроме того, во избежание вопросов Галямов оформил пятидневный отпуск. В понедельник он вернется к работе», — поделился источник. Телефон самого Галямова на момент публикации был выключен.

Еще один инсайдер отметил, что похожие делегации в ОАЭ направляют и другие российские регионы. 3 декабря форум посетили премьер-министр РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин. Галямов работал в его подчинении до переезда в Екатеринбург (пересеклись ли они на полях выставки, неизвестно).

«Экспо» должна была пройти еще в 2020 году, но была перенесена на следующий год из-за пандемии коронавируса. Выставка стартовала 20 октября, закрытие намечено на апрель 2022-го. Екатеринбург был в числе претендентов на организацию «Экспо-2020», но в 2013 году уступил это право ОАЭ.