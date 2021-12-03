Юрист рассказала о 10-дневных новогодних выходных

04 декабря 2021 в 03:33 Размер текста - 17 +

В этот раз у россиян будет 10 выходных Фото: Размик Закарян © URA.RU Праздничные выходные в предстоящем году составят 10 дней и продляться с 31-го декабря по 9-января. Об этом рассказала юрист Елена Бондарева. «Россияне будут отдыхать с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. 10 января уже надо выходить на работу», — сообщила юрист в интервью «Российской газете». Отмечается, что 31 декабря в этом году — официальный выходной. Однако праздничные дни распространяются не на всех, заявила юрист. Так, работать в обычном режиме будут сотрудники экстренных служб и непрерывных производств, а также работники коммерческих организаций, в которых есть сменные и ненормированные графики: магазины, автотранспортные предприятия, такси, службы доставки и другие. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Праздничные выходные в предстоящем году составят 10 дней и продляться с 31-го декабря по 9-января. Об этом рассказала юрист Елена Бондарева. «Россияне будут отдыхать с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. 10 января уже надо выходить на работу», — сообщила юрист в интервью «Российской газете». Отмечается, что 31 декабря в этом году — официальный выходной. Однако праздничные дни распространяются не на всех, заявила юрист. Так, работать в обычном режиме будут сотрудники экстренных служб и непрерывных производств, а также работники коммерческих организаций, в которых есть сменные и ненормированные графики: магазины, автотранспортные предприятия, такси, службы доставки и другие.