05 декабря 2021
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03 декабря 2021

Пермяк жестоко избил мать-пенсионерку из-за денег на спиртное

© Служба новостей «URA.RU»
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На данный момент мужчина задержан Фото:

Пьяный житель Березников (Пермский край) избил 69-летнюю мать после отказа дать деньги на спиртное. Женщину обнаружили дома в крови и с тяжелыми травмами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

«Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и требовал у матери деньги на спиртное, но она ему отказывала. Тогда родственник стал жестоко избивать женщину руками и ногами по телу и голове», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

В отдел полиции поступил звонок от жителей Березников о том, что в соседней квартире слышны женские крики о помощи. Прибывшие сотрудники полиции пытались зайти в квартиру, но дверь никто не открывал. Услышав стоны, полицейские решили вскрыть дверь. Обнаружив в квартире 69-летнюю женщину в крови, они вызвали ей скорую. Травмы, причиненные пенсионерке, квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Выяснилось, что пенсионерку избил собственный 45-летний сын после отказа дать деньги на алкоголь. Мужчина ранее уже был судим, сейчас он заключен под стражу.

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Пьяный житель Березников (Пермский край) избил 69-летнюю мать после отказа дать деньги на спиртное. Женщину обнаружили дома в крови и с тяжелыми травмами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю. «Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и требовал у матери деньги на спиртное, но она ему отказывала. Тогда родственник стал жестоко избивать женщину руками и ногами по телу и голове», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю. В отдел полиции поступил звонок от жителей Березников о том, что в соседней квартире слышны женские крики о помощи. Прибывшие сотрудники полиции пытались зайти в квартиру, но дверь никто не открывал. Услышав стоны, полицейские решили вскрыть дверь. Обнаружив в квартире 69-летнюю женщину в крови, они вызвали ей скорую. Травмы, причиненные пенсионерке, квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Выяснилось, что пенсионерку избил собственный 45-летний сын после отказа дать деньги на алкоголь. Мужчина ранее уже был судим, сейчас он заключен под стражу.
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