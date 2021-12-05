Пермяк жестоко избил мать-пенсионерку из-за денег на спиртное

На данный момент мужчина задержан Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пьяный житель Березников (Пермский край) избил 69-летнюю мать после отказа дать деньги на спиртное. Женщину обнаружили дома в крови и с тяжелыми травмами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

«Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и требовал у матери деньги на спиртное, но она ему отказывала. Тогда родственник стал жестоко избивать женщину руками и ногами по телу и голове», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

В отдел полиции поступил звонок от жителей Березников о том, что в соседней квартире слышны женские крики о помощи. Прибывшие сотрудники полиции пытались зайти в квартиру, но дверь никто не открывал. Услышав стоны, полицейские решили вскрыть дверь. Обнаружив в квартире 69-летнюю женщину в крови, они вызвали ей скорую. Травмы, причиненные пенсионерке, квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Выяснилось, что пенсионерку избил собственный 45-летний сын после отказа дать деньги на алкоголь. Мужчина ранее уже был судим, сейчас он заключен под стражу.