Челябинских пенсионеров обучат борьбе с мошенниками

Пожилые челябинцы бесплатно повысят IT-компетенции и смогут противостоять интернет-мошенникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожилым жителям Челябинской области предложили бесплатный курс по повышению IT-компетенций и информационной безопасности. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» пенсионеров научат пользоваться интернет-сервисами и получению государственных услуг в электронном виде, сообщили URA.RU в минцифры региона

«Офлайн-интенсив „Цифровой гражданин“ по повышению IT-компетенций старшего поколения, пройдет с 13 по 24 декабря в Центре развития цифровых технологий. За десять уроков слушателей научат пользоваться почтой, мессенджерами, соцсетями, банковскими сервисами, а также получать госуслуги в электронном виде. Важной частью станет знакомство с информационной безопасностью, оно поможет старшему поколению не стать жертвой интернет-мошенников», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«По данным Росстата за 2020 год, в Челябинской области 12,8% жителей в возрасте от 60 до 74 лет являются активными интернет-пользователями. По итогам прохождения интенсива „серебряные“ ученики получат именные сертификаты, подтверждающие наличие у них цифровых IT-компетенций», — добавила также гендиректор АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области» Алена Шорохова.

Записаться до 10 декабря могут все желающие по телефону 8 (351) 218-22-77. Обязательными условиями являются наличие собственного ноутбука или современного смартфона с возможностью выхода в интернет, а также наличие QR-кода либо справки о медотводе.