В Европарламенте обвинили РФ и Китай в кибератаках на Евросоюз

12 декабря 2021 в 09:08 Размер текста - 17 +

Россию обвинили в кибератаке на парламент Германии в 2015 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и Китай якобы совершают кибератаки на государства и крупные компании стран Евросоюза. Так считает депутат Европарламента от Дании Мортен Леккегор. Об этом говорится в его обращении, размещенном на официальном сайте Европейского парламента. «Кибератаки на государства-члены и учреждения ЕС становятся все более частыми и опасными. Они угрожают нашей демократии и повседневной жизни, которые чрезвычайно уязвимы для кибератак. В последние несколько лет мы стали свидетелями того, что такие страны, как Россия и Китай, проводили или финансировали кибератаки», — отметил он в письме. Кроме того, Леккегор обвинил Россию в кибератаке на парламент Германии в 2015 году, тогда экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель якобы приводила доказательства, подтверждающие причастность РФ к этому, пишет RT. Он попросил Комиссию разъяснить позицию в отношении этих кибератак и санкций против государств, якобы осуществляющих их. В кибератаках Россию обвиняют также представители власти США. Ранее в Конгрессе США призвали отказаться от попыток нормализации отношений с Россией. Авторы документа считают что Белый дом не отреагировал должным образом на кибератаки, якобы приписываемые российским спецслужбам или преступным хакерским группировкам, дополняет деловое издание «Взгляд». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия и Китай якобы совершают кибератаки на государства и крупные компании стран Евросоюза. Так считает депутат Европарламента от Дании Мортен Леккегор. Об этом говорится в его обращении, размещенном на официальном сайте Европейского парламента. «Кибератаки на государства-члены и учреждения ЕС становятся все более частыми и опасными. Они угрожают нашей демократии и повседневной жизни, которые чрезвычайно уязвимы для кибератак. В последние несколько лет мы стали свидетелями того, что такие страны, как Россия и Китай, проводили или финансировали кибератаки», — отметил он в письме. Кроме того, Леккегор обвинил Россию в кибератаке на парламент Германии в 2015 году, тогда экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель якобы приводила доказательства, подтверждающие причастность РФ к этому, пишет RT. Он попросил Комиссию разъяснить позицию в отношении этих кибератак и санкций против государств, якобы осуществляющих их. В кибератаках Россию обвиняют также представители власти США. Ранее в Конгрессе США призвали отказаться от попыток нормализации отношений с Россией. Авторы документа считают что Белый дом не отреагировал должным образом на кибератаки, якобы приписываемые российским спецслужбам или преступным хакерским группировкам, дополняет деловое издание «Взгляд».