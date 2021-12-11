11 декабря 2021

В Европарламенте обвинили РФ и Китай в кибератаках на Евросоюз

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Россию обвинили в кибератаке на парламент Германии в 2015 году Фото:

Россия и Китай якобы совершают кибератаки на государства и крупные компании стран Евросоюза. Так считает депутат Европарламента от Дании Мортен Леккегор. Об этом говорится в его обращении, размещенном на официальном сайте Европейского парламента.

«Кибератаки на государства-члены и учреждения ЕС становятся все более частыми и опасными. Они угрожают нашей демократии и повседневной жизни, которые чрезвычайно уязвимы для кибератак. В последние несколько лет мы стали свидетелями того, что такие страны, как Россия и Китай, проводили или финансировали кибератаки», — отметил он в письме.

Кроме того, Леккегор обвинил Россию в кибератаке на парламент Германии в 2015 году, тогда экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель якобы приводила доказательства, подтверждающие причастность РФ к этому, пишет RT. Он попросил Комиссию разъяснить позицию в отношении этих кибератак и санкций против государств, якобы осуществляющих их.

В кибератаках Россию обвиняют также представители власти США. Ранее в Конгрессе США призвали отказаться от попыток нормализации отношений с Россией. Авторы документа считают что Белый дом не отреагировал должным образом на кибератаки, якобы приписываемые российским спецслужбам или преступным хакерским группировкам, дополняет деловое издание «Взгляд».

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Россия и Китай якобы совершают кибератаки на государства и крупные компании стран Евросоюза. Так считает депутат Европарламента от Дании Мортен Леккегор. Об этом говорится в его обращении, размещенном на официальном сайте Европейского парламента. «Кибератаки на государства-члены и учреждения ЕС становятся все более частыми и опасными. Они угрожают нашей демократии и повседневной жизни, которые чрезвычайно уязвимы для кибератак. В последние несколько лет мы стали свидетелями того, что такие страны, как Россия и Китай, проводили или финансировали кибератаки», — отметил он в письме. Кроме того, Леккегор обвинил Россию в кибератаке на парламент Германии в 2015 году, тогда экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель якобы приводила доказательства, подтверждающие причастность РФ к этому, пишет RT. Он попросил Комиссию разъяснить позицию в отношении этих кибератак и санкций против государств, якобы осуществляющих их. В кибератаках Россию обвиняют также представители власти США. Ранее в Конгрессе США призвали отказаться от попыток нормализации отношений с Россией. Авторы документа считают что Белый дом не отреагировал должным образом на кибератаки, якобы приписываемые российским спецслужбам или преступным хакерским группировкам, дополняет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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