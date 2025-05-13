Мирошник озвучил число погибших мирных россиян от ударов ВСУ за время перемирия

За три дня объявленного Россией перемирия к 9 мая более 20 мирных жителей получили ранения, шестеро погибли в результате ударов ВСУ. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«В период трехдневного прекращения огня ударами ВФУ (вооруженные формирования Украины), пострадали 23 мирных жителя, из них шесть погибли», — передает его слова ТАСС. Он также добавил, что под обстрелы попали жилые дома, медицинский транспорт и гражданская инфраструктура.
Мирошкин сообщил, что жертвы есть в поселке Званное в Курской области, где погибли двое гражданских. Мужчина погиб от удара HIMARS, а в Глушково женщина стала жертвой авиабомбы, сброшенной украинскими силами.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил перемирие на время празднования Дня Победы. Режим прекращения огня был установлен в гуманитарных целях и действовал с полуночи 7 на 8 мая и продлился до полуночи 10 на 11 мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.