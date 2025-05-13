В Кемерове задержали мужчину, разгуливавшего в нацистской форме накануне 9 Мая

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Мужчину признали виновным в правонарушении по статье о пропаганде нацистской атрибутики
Мужчину признали виновным в правонарушении по статье о пропаганде нацистской атрибутики Фото:

В Кемерове арестовали мужчину на семь суток за появление в парке накануне Дня Победы в одежде с нацисткой атрибутикой и железным крестом. Об этом сообщил пресс-центр судов области.

«Мужчину признали виновным в правонарушении по статье 20.3 („Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики“) КоАП РФ», — передает сообщение пресс-центра Lenta.ru. Мужчина сознался, что приобрел эти предметы в интернете и осознавал возможные последствия их демонстрации.

Ранее в Беларуси во время празднования Дня Победы группа молодых людей демонстративно проявила неуважение к памяти павших, показав оскорбительные жесты. Этот инцидент произошел в Могилеве во время салюта, передает «Царьград».

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В Кемерове арестовали мужчину на семь суток за появление в парке накануне Дня Победы в одежде с нацисткой атрибутикой и железным крестом. Об этом сообщил пресс-центр судов области. «Мужчину признали виновным в правонарушении по статье 20.3 („Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики“) КоАП РФ», — передает сообщение пресс-центра Lenta.ru. Мужчина сознался, что приобрел эти предметы в интернете и осознавал возможные последствия их демонстрации. Ранее в Беларуси во время празднования Дня Победы группа молодых людей демонстративно проявила неуважение к памяти павших, показав оскорбительные жесты. Этот инцидент произошел в Могилеве во время салюта, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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