Мирошник: Киев почти на четверть нарастил число ударов в дни перемирия

Украина увеличила количество ударов по территории РФ почти на четверть в дни, предшествующие трехдневному перемирию, объявленному Россией с 8 мая. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Украинские нацисты нарастили число обстрелов почти на четверть», — передает слова Мирошника ТАСС. Он добавил, что ВСУ стремились запугать мирных жителей.
За последнюю неделю украинские формирования выпустили как минимум 2,6 тысячи боеприпасов по гражданским объектам. В основном они сосредоточили удары на прифронтовых территориях Белгородской, Курской и Брянской областей с использованием беспилотников.
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