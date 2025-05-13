Мирошник: Киев почти на четверть нарастил число ударов в дни перемирия

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За неделю ВСУ выпустили минимум 2,6 тысячи боеприпасов по гражданским объектам
За неделю ВСУ выпустили минимум 2,6 тысячи боеприпасов по гражданским объектам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина увеличила количество ударов по территории РФ почти на четверть в дни, предшествующие трехдневному перемирию, объявленному Россией с 8 мая. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Украинские нацисты нарастили число обстрелов почти на четверть», — передает слова Мирошника ТАСС. Он добавил, что ВСУ стремились запугать мирных жителей.

За последнюю неделю украинские формирования выпустили как минимум 2,6 тысячи боеприпасов по гражданским объектам. В основном они сосредоточили удары на прифронтовых территориях Белгородской, Курской и Брянской областей с использованием беспилотников.

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Украина увеличила количество ударов по территории РФ почти на четверть в дни, предшествующие трехдневному перемирию, объявленному Россией с 8 мая. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. «Украинские нацисты нарастили число обстрелов почти на четверть», — передает слова Мирошника ТАСС. Он добавил, что ВСУ стремились запугать мирных жителей. За последнюю неделю украинские формирования выпустили как минимум 2,6 тысячи боеприпасов по гражданским объектам. В основном они сосредоточили удары на прифронтовых территориях Белгородской, Курской и Брянской областей с использованием беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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