Грушко: история с «Северными потоками» указывает на «импотентность» Европы

Грушко уличил Европу в несостоятельности из-за истории с «Северными потоками»
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Европа «проглотила» диверсию, угрожающую ее экономическим интересам, заявил Грушко
Европа «проглотила» диверсию, угрожающую ее экономическим интересам, заявил Грушко Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Ситуация с «Северными потоками» показывает «импотентность» Европы в защите своих национальных интересов. Такое заявление сделал замглавы МИД России Александр Грушко.

«Вся эта история показала абсолютную „импотентность“ самих европейцев в защите своих национальных интересов», — передает слова Грушко ТАСС. Он подчеркнул, что Европа «молча проглотила» диверсию, которая угрожает экономическим интересам всех европейцев, особенно Германии.

Грушко также отметил, что отказ от российских ресурсов усугубит экономический кризис в ЕС и скажется на благосостоянии граждан. Он привел в пример Венгрию и Словакию, которые стремятся к стабильным поставкам из России, подчеркивая, что многие страны Европы уже выражают недовольство действиями Еврокомиссии, которая все больше ставит под угрозу их интересы.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были повреждены в результате взрывов в сентябре 2022 года, что остановило прокачку газа. Расследование, в котором Россия не участвовала, проводили Швеция, Дания и Германия. Немецкие СМИ сообщили о возможной причастности к диверсии сотрудников дайвинг-школы в Киеве. Украина это отрицает, ФСБ РФ называет случившееся актом терроризма.

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Ситуация с «Северными потоками» показывает «импотентность» Европы в защите своих национальных интересов. Такое заявление сделал замглавы МИД России Александр Грушко. «Вся эта история показала абсолютную „импотентность“ самих европейцев в защите своих национальных интересов», — передает слова Грушко ТАСС. Он подчеркнул, что Европа «молча проглотила» диверсию, которая угрожает экономическим интересам всех европейцев, особенно Германии. Грушко также отметил, что отказ от российских ресурсов усугубит экономический кризис в ЕС и скажется на благосостоянии граждан. Он привел в пример Венгрию и Словакию, которые стремятся к стабильным поставкам из России, подчеркивая, что многие страны Европы уже выражают недовольство действиями Еврокомиссии, которая все больше ставит под угрозу их интересы. Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были повреждены в результате взрывов в сентябре 2022 года, что остановило прокачку газа. Расследование, в котором Россия не участвовала, проводили Швеция, Дания и Германия. Немецкие СМИ сообщили о возможной причастности к диверсии сотрудников дайвинг-школы в Киеве. Украина это отрицает, ФСБ РФ называет случившееся актом терроризма.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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