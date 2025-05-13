Стало известно, что ЕС намерен ввести санкции против России в обход вето Венгрии

FT: Евросоюз придумал способ защиты от санкций от России
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Евросоюз придумал способ защиты от санкций от России, в планах ЕС распорядиться 200 млрд евро с российских активов
Евросоюз придумал способ защиты от санкций от России, в планах ЕС распорядиться 200 млрд евро с российских активов Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский союз (ЕС) разрабатывает меры по защите от возможной блокировки санкций против России со стороны Венгрии. Об этом сообщил Financial Times со ссылкой на источники в европейских институтах. По данным издания, Брюссель готовит введение контроля за движением капитала и специальных тарифов против России, чтобы сохранить давление на Москву в случае, если Будапешт заблокирует продление экономических ограничений, введенных в ответ на боевые действия на Украине.

«ЕС готовит контроль за движением капитала и тарифы для защиты от санкций против России. Брюссель готовится применить контроль за движением капитала и пошлины против России в случае, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС, введенных против Москвы в ответ на [конфликт] на Украине», — пишет Financial Times. Стран-членов ЕС предупредили о возможности переноса значительной части санкций, включая замороженные российские государственные активы на сумму 200 млрд евро, на альтернативную правовую базу, чтобы обойти блокирующую позицию Будапешта.

Издание отмечает, что речь идет о подготовке новых юридических механизмов, которые позволят Евросоюзу продолжать ограничительную политику без необходимости единогласного одобрения всех стран-членов. По информации FT, в настоящее время Евросоюз изучает возможность применения пошлин или контролируемого режима движения капитала для противодействия попыткам обхода санкций и защиты своих экономических интересов. 

Европейская комиссия намерена одобрить семнадцатый пакет санкций против Российской Федерации до 20 мая, заявила руководитель европейской дипломатии Кая Каллас. Венгрия давно усомнилась в эффективности санкций ЕС против России, считая их потенциальной угрозой для урегулирования ситуации на Украине.

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Европейский союз (ЕС) разрабатывает меры по защите от возможной блокировки санкций против России со стороны Венгрии. Об этом сообщил Financial Times со ссылкой на источники в европейских институтах. По данным издания, Брюссель готовит введение контроля за движением капитала и специальных тарифов против России, чтобы сохранить давление на Москву в случае, если Будапешт заблокирует продление экономических ограничений, введенных в ответ на боевые действия на Украине. «ЕС готовит контроль за движением капитала и тарифы для защиты от санкций против России. Брюссель готовится применить контроль за движением капитала и пошлины против России в случае, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС, введенных против Москвы в ответ на [конфликт] на Украине», — пишет Financial Times. Стран-членов ЕС предупредили о возможности переноса значительной части санкций, включая замороженные российские государственные активы на сумму 200 млрд евро, на альтернативную правовую базу, чтобы обойти блокирующую позицию Будапешта. Издание отмечает, что речь идет о подготовке новых юридических механизмов, которые позволят Евросоюзу продолжать ограничительную политику без необходимости единогласного одобрения всех стран-членов. По информации FT, в настоящее время Евросоюз изучает возможность применения пошлин или контролируемого режима движения капитала для противодействия попыткам обхода санкций и защиты своих экономических интересов.  Европейская комиссия намерена одобрить семнадцатый пакет санкций против Российской Федерации до 20 мая, заявила руководитель европейской дипломатии Кая Каллас. Венгрия давно усомнилась в эффективности санкций ЕС против России, считая их потенциальной угрозой для урегулирования ситуации на Украине.
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