В Нягани закроют на карантин все школы города

13 декабря 2021 в 16:20 Размер текста - 17 +

В Нягани до 19 декабря все школы закрыли на карантин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Нягани из-за распространения ОРВИ до 19 декабря на карантин закрыли все школы. На данный момент в ХМАО полностью переведены на дистант школы Ханты-Мансийска, Югорска и Советского района. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин. «В 22 муниципалитетах ХМАО на карантине находятся 316 школьных классов, это порядка 5 800 учеников. До 19 декабря все общеобразовательные учреждения Нягани переведены на карантин», — сказал Дренин. Всего в Нягани восемь школ, ученики продолжат обучение в дистанционном формате. Ранее URA.RU писало, что в Югорске и Советском районе карантин для школ ввели до 15 декабря. В Ханты-Мансийске же школьники должны вернуться к очному обучению уже 14 декабря. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Нягани из-за распространения ОРВИ до 19 декабря на карантин закрыли все школы. На данный момент в ХМАО полностью переведены на дистант школы Ханты-Мансийска, Югорска и Советского района. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин. «В 22 муниципалитетах ХМАО на карантине находятся 316 школьных классов, это порядка 5 800 учеников. До 19 декабря все общеобразовательные учреждения Нягани переведены на карантин», — сказал Дренин. Всего в Нягани восемь школ, ученики продолжат обучение в дистанционном формате. Ранее URA.RU писало, что в Югорске и Советском районе карантин для школ ввели до 15 декабря. В Ханты-Мансийске же школьники должны вернуться к очному обучению уже 14 декабря.