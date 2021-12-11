11 декабря 2021
10 декабря 2021

В Нягани закроют на карантин все школы города

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Курган, школьная доска, класс, карантин, каникулы, школа, пустые парты
В Нягани до 19 декабря все школы закрыли на карантин Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Нягани из-за распространения ОРВИ до 19 декабря на карантин закрыли все школы. На данный момент в ХМАО полностью переведены на дистант школы Ханты-Мансийска, Югорска и Советского района. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин.

«В 22 муниципалитетах ХМАО на карантине находятся 316 школьных классов, это порядка 5 800 учеников. До 19 декабря все общеобразовательные учреждения Нягани переведены на карантин», — сказал Дренин. Всего в Нягани восемь школ, ученики продолжат обучение в дистанционном формате.

Ранее URA.RU писало, что в Югорске и Советском районе карантин для школ ввели до 15 декабря. В Ханты-Мансийске же школьники должны вернуться к очному обучению уже 14 декабря.

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В Нягани из-за распространения ОРВИ до 19 декабря на карантин закрыли все школы. На данный момент в ХМАО полностью переведены на дистант школы Ханты-Мансийска, Югорска и Советского района. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин. «В 22 муниципалитетах ХМАО на карантине находятся 316 школьных классов, это порядка 5 800 учеников. До 19 декабря все общеобразовательные учреждения Нягани переведены на карантин», — сказал Дренин. Всего в Нягани восемь школ, ученики продолжат обучение в дистанционном формате. Ранее URA.RU писало, что в Югорске и Советском районе карантин для школ ввели до 15 декабря. В Ханты-Мансийске же школьники должны вернуться к очному обучению уже 14 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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