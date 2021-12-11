В Нягани закроют на карантин все школы города

В Нягани из-за распространения ОРВИ до 19 декабря на карантин закрыли все школы. На данный момент в ХМАО полностью переведены на дистант школы Ханты-Мансийска, Югорска и Советского района. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин.
«В 22 муниципалитетах ХМАО на карантине находятся 316 школьных классов, это порядка 5 800 учеников. До 19 декабря все общеобразовательные учреждения Нягани переведены на карантин», — сказал Дренин. Всего в Нягани восемь школ, ученики продолжат обучение в дистанционном формате.
Ранее URA.RU писало, что в Югорске и Советском районе карантин для школ ввели до 15 декабря. В Ханты-Мансийске же школьники должны вернуться к очному обучению уже 14 декабря.
В Нягани из-за распространения ОРВИ до 19 декабря на карантин закрыли все школы. На данный момент в ХМАО полностью переведены на дистант школы Ханты-Мансийска, Югорска и Советского района. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин. «В 22 муниципалитетах ХМАО на карантине находятся 316 школьных классов, это порядка 5 800 учеников. До 19 декабря все общеобразовательные учреждения Нягани переведены на карантин», — сказал Дренин. Всего в Нягани восемь школ, ученики продолжат обучение в дистанционном формате. Ранее URA.RU писало, что в Югорске и Советском районе карантин для школ ввели до 15 декабря. В Ханты-Мансийске же школьники должны вернуться к очному обучению уже 14 декабря.