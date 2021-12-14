Пермских школьников кормили некачественной едой

В Пермском крае прокуратура выявила массу нарушений при обеспечении питанием школьников. Некачественную еду предлагали ученикам школ Краснокамска, Соликамска, а также Кировского и Индустриального районов Перми.
«Выявлено несоблюдение условий хранения продуктов, температурного режима готовых блюд, технологии их приготовления, использование запрещенных продуктов, в том числе не имеющих документов, подтверждающих их качество и безопасность, отсутствие в рационе питания кисломолочной продукции. Кроме это выяснилось, что осмотры среди сотрудников пищеблока на наличие признаков инфекционных заболеваний не проводились», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
По итогам проверок директорам школ и поставщикам внесены представления об устранении нарушений. Кроме того, возбуждено административное по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
В Пермском крае прокуратура выявила массу нарушений при обеспечении питанием школьников. Некачественную еду предлагали ученикам школ Краснокамска, Соликамска, а также Кировского и Индустриального районов Перми. «Выявлено несоблюдение условий хранения продуктов, температурного режима готовых блюд, технологии их приготовления, использование запрещенных продуктов, в том числе не имеющих документов, подтверждающих их качество и безопасность, отсутствие в рационе питания кисломолочной продукции. Кроме это выяснилось, что осмотры среди сотрудников пищеблока на наличие признаков инфекционных заболеваний не проводились», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. По итогам проверок директорам школ и поставщикам внесены представления об устранении нарушений. Кроме того, возбуждено административное по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.