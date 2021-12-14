14 декабря 2021

Пермских школьников кормили некачественной едой

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, школьная столовая, посуда, кухня
Ученикам подавали холодные блюда из запрещенных продуктов Фото:

В Пермском крае прокуратура выявила массу нарушений при обеспечении питанием школьников. Некачественную еду предлагали ученикам школ Краснокамска, Соликамска, а также Кировского и Индустриального районов Перми.

«Выявлено несоблюдение условий хранения продуктов, температурного режима готовых блюд, технологии их приготовления, использование запрещенных продуктов, в том числе не имеющих документов, подтверждающих их качество и безопасность, отсутствие в рационе питания кисломолочной продукции. Кроме это выяснилось, что осмотры среди сотрудников пищеблока на наличие признаков инфекционных заболеваний не проводились», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

По итогам проверок директорам школ и поставщикам внесены представления об устранении нарушений. Кроме того, возбуждено административное по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

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В Пермском крае прокуратура выявила массу нарушений при обеспечении питанием школьников. Некачественную еду предлагали ученикам школ Краснокамска, Соликамска, а также Кировского и Индустриального районов Перми. «Выявлено несоблюдение условий хранения продуктов, температурного режима готовых блюд, технологии их приготовления, использование запрещенных продуктов, в том числе не имеющих документов, подтверждающих их качество и безопасность, отсутствие в рационе питания кисломолочной продукции. Кроме это выяснилось, что осмотры среди сотрудников пищеблока на наличие признаков инфекционных заболеваний не проводились», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. По итогам проверок директорам школ и поставщикам внесены представления об устранении нарушений. Кроме того, возбуждено административное по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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