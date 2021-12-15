Пермяк стал героем шоу на «Пятнице»

Пермского шеф-повара увидят по телевизору Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шеф-повар из Перми Ахмадон Охунов стал участником кулинарного шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница». Во втором туре, когда надо было приготовить блюдо из предложенных ингредиентов, он набрал максимальное количество баллов. Такого, по словам ведущего Константина Ивлева, еще не было в истории программы.

«За подачу твоего блюда ставлю „5“. Я очень рад тому, что не могу здесь найти ни одного вкусового изъяна. Первый раз в проекте „Молодые ножи“ у меня к блюду нет претензий вообще», — оценил Ивлев блюдо пермяка. Его Охунов приготовил еду из дыни, томатов, кальмара, креветок, сыра фета и яиц.

В качестве коронного блюда в третьем туре пермский шеф-повар приготовил уральское блюдо — оленину с толченным картофелем, северными ягодами, сушеными сморчками и маринованной репой. Ивлеву морошка показалась лишним ингредиентом, поэтому пермяк занял второе место в шоу, уступив сопернику Вячеславу Вьюнику из Калининграда.

Ахмадон Охунов готовит коронное блюдо Скриншот видео с сайта шоу «Молодые ножи»