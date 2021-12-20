Власти ХМАО продлили зимние каникулы для школьников

21 декабря 2021 в 14:54 Размер текста - 17 +

В ХМАО каникулы для школьников пройдут в период с 27 декабря по 9 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО рекомендовали главам муниципалитетов согласовать зимние каникулы для школьников в период с 27 декабря по 9 января. Об этом рассказал глава департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «Учитывая высокий уровень заболеваемости ОРВИ, принято решение рекомендовать главам муниципальных образований и установить сроки школьных каникул с 27 декабря по 9 января. То есть на 14 дней», — сказал глава окружного департамента. Согласно графику, часть школ в регионе планировали отправить детей на новогодние каникулы в период с 27 по 30 декабря. Однако решение властей было принято для того, что бы привести учебный график к единообразию. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за распространения ОРВИ и коронавируса на карантин были полностью закрыты 35 школ. Это составило порядка 32 тысяч учеников. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ХМАО рекомендовали главам муниципалитетов согласовать зимние каникулы для школьников в период с 27 декабря по 9 января. Об этом рассказал глава департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «Учитывая высокий уровень заболеваемости ОРВИ, принято решение рекомендовать главам муниципальных образований и установить сроки школьных каникул с 27 декабря по 9 января. То есть на 14 дней», — сказал глава окружного департамента. Согласно графику, часть школ в регионе планировали отправить детей на новогодние каникулы в период с 27 по 30 декабря. Однако решение властей было принято для того, что бы привести учебный график к единообразию. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за распространения ОРВИ и коронавируса на карантин были полностью закрыты 35 школ. Это составило порядка 32 тысяч учеников.