Власти ХМАО продлили зимние каникулы для школьников

Власти ХМАО рекомендовали главам муниципалитетов согласовать зимние каникулы для школьников в период с 27 декабря по 9 января. Об этом рассказал глава департамента образования ХМАО Алексей Дренин.
«Учитывая высокий уровень заболеваемости ОРВИ, принято решение рекомендовать главам муниципальных образований и установить сроки школьных каникул с 27 декабря по 9 января. То есть на 14 дней», — сказал глава окружного департамента. Согласно графику, часть школ в регионе планировали отправить детей на новогодние каникулы в период с 27 по 30 декабря. Однако решение властей было принято для того, что бы привести учебный график к единообразию.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за распространения ОРВИ и коронавируса на карантин были полностью закрыты 35 школ. Это составило порядка 32 тысяч учеников.
Власти ХМАО рекомендовали главам муниципалитетов согласовать зимние каникулы для школьников в период с 27 декабря по 9 января. Об этом рассказал глава департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «Учитывая высокий уровень заболеваемости ОРВИ, принято решение рекомендовать главам муниципальных образований и установить сроки школьных каникул с 27 декабря по 9 января. То есть на 14 дней», — сказал глава окружного департамента. Согласно графику, часть школ в регионе планировали отправить детей на новогодние каникулы в период с 27 по 30 декабря. Однако решение властей было принято для того, что бы привести учебный график к единообразию. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за распространения ОРВИ и коронавируса на карантин были полностью закрыты 35 школ. Это составило порядка 32 тысяч учеников.