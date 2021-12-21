21 декабря 2021
20 декабря 2021

В Перми продается коттедж в стиле барокко. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие офиса заявочного комитета Екатеринбурга
Часть мебели в доме украшена позолотой Фото:

В Перми продают коттедж с внутренним интерьером в стиле барокко за 15,5 млн рублей. Объявление о продаже дизайнерского дома опубликовано на портале «Авито».

«Коттедж 272 м² на участке 8,5 сот. Стоимость 15,5 млн рублей», — сообщается в объявлении. Дом располагается на окраине города в Орджоникидзевском районе.

Автор объявления обещает светлый и просторный дом, сделанный из качественных материалов. В доме имеются: большой зал, четыре спальни, два санузла, гардеробная, кухня и ванная. Также есть асфальтированная дорога перед домом, проведен газ, канализация, имеется собственная скважина.

Картины в одной из гостиных располагаются на стене и потолке
Светлая кухня с золотыми оттенками
Спальня с позолоченной мебелью
На потолке зала располагается большое изображение в стиле барокко
В коридоре дома располагается статуя

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Перми продают коттедж с внутренним интерьером в стиле барокко за 15,5 млн рублей. Объявление о продаже дизайнерского дома опубликовано на портале «Авито». «Коттедж 272 м² на участке 8,5 сот. Стоимость 15,5 млн рублей», — сообщается в объявлении. Дом располагается на окраине города в Орджоникидзевском районе. Автор объявления обещает светлый и просторный дом, сделанный из качественных материалов. В доме имеются: большой зал, четыре спальни, два санузла, гардеробная, кухня и ванная. Также есть асфальтированная дорога перед домом, проведен газ, канализация, имеется собственная скважина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...