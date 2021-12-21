Часть мебели в доме украшена позолотой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми продают коттедж с внутренним интерьером в стиле барокко за 15,5 млн рублей. Объявление о продаже дизайнерского дома опубликовано на портале «Авито».

«Коттедж 272 м² на участке 8,5 сот. Стоимость 15,5 млн рублей», — сообщается в объявлении. Дом располагается на окраине города в Орджоникидзевском районе.

Автор объявления обещает светлый и просторный дом, сделанный из качественных материалов. В доме имеются: большой зал, четыре спальни, два санузла, гардеробная, кухня и ванная. Также есть асфальтированная дорога перед домом, проведен газ, канализация, имеется собственная скважина.

Картины в одной из гостиных располагаются на стене и потолке Авито

Светлая кухня с золотыми оттенками Авито

Спальня с позолоченной мебелью Авито

На потолке зала располагается большое изображение в стиле барокко Авито

В коридоре дома располагается статуя Авито