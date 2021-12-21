В Перми продают коттедж с внутренним интерьером в стиле барокко за 15,5 млн рублей. Объявление о продаже дизайнерского дома опубликовано на портале «Авито».
«Коттедж 272 м² на участке 8,5 сот. Стоимость 15,5 млн рублей», — сообщается в объявлении. Дом располагается на окраине города в Орджоникидзевском районе.
Автор объявления обещает светлый и просторный дом, сделанный из качественных материалов. В доме имеются: большой зал, четыре спальни, два санузла, гардеробная, кухня и ванная. Также есть асфальтированная дорога перед домом, проведен газ, канализация, имеется собственная скважина.
Картины в одной из гостиных располагаются на стене и потолке
Авито
Светлая кухня с золотыми оттенками
Авито
Спальня с позолоченной мебелью
Авито
На потолке зала располагается большое изображение в стиле барокко
В Перми продают коттедж с внутренним интерьером в стиле барокко за 15,5 млн рублей. Объявление о продаже дизайнерского дома опубликовано на портале «Авито». «Коттедж 272 м² на участке 8,5 сот. Стоимость 15,5 млн рублей», — сообщается в объявлении. Дом располагается на окраине города в Орджоникидзевском районе. Автор объявления обещает светлый и просторный дом, сделанный из качественных материалов. В доме имеются: большой зал, четыре спальни, два санузла, гардеробная, кухня и ванная. Также есть асфальтированная дорога перед домом, проведен газ, канализация, имеется собственная скважина.