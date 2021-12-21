Свердловские строители объяснили, почему невыгодна реновация

22 декабря 2021 в 17:35 Размер текста - 17 +

Первые аукционы по реновации в Екатеринбурге намечены на весну 2022 Фото: Размик Закарян © URA.RU Объявленная в Свердловской области реновация оказалась неинтересна региональным строителям. Об этом заявил URA.RU заместитель генерального директора по связям с общественностью СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков. «Один из важных трендов года, отмеченный в ходе опроса строителей, — отсутствие массового интереса подрядчиков к темам реновации и государственно-частного партнерства (ГЧП). По мнению подрядных компаний, ГЧП и реновация предполагают слишком долгий инвестиционный процесс (вложение собственных средств, согласования с жильцами в случае реновации)», — рассказал Снетков. Он также добавил, что за 2021 год у подрядных организаций на 10% вырос интерес к строительству по госконтрактам. Объясняется это тем, что стоимость контракта по бюджету можно пересчитать, а это выгодно сказывается на прибыли. Это также удобство для подрядчика, так как по подобным контрактам закон устанавливает точный срок оплаты работ. Власти Екатеринбурга запланировали начать программу комплексного развития территорий (чаще ее называют реновацией) в марте 2022 года. В списке оказались 23 дома в Орджоникидзевском районе, шесть из них признаны аварийными. Позднее профильный вице-мэр Рустам Галямов рассказал, что к существующему плану реновации добавят около десятка домов. Между тем, строители в Свердловской области заявили о падении прибыли в 2021 году. Во многом это связано с нехваткой рабочей силы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Объявленная в Свердловской области реновация оказалась неинтересна региональным строителям. Об этом заявил URA.RU заместитель генерального директора по связям с общественностью СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков. «Один из важных трендов года, отмеченный в ходе опроса строителей, — отсутствие массового интереса подрядчиков к темам реновации и государственно-частного партнерства (ГЧП). По мнению подрядных компаний, ГЧП и реновация предполагают слишком долгий инвестиционный процесс (вложение собственных средств, согласования с жильцами в случае реновации)», — рассказал Снетков. Он также добавил, что за 2021 год у подрядных организаций на 10% вырос интерес к строительству по госконтрактам. Объясняется это тем, что стоимость контракта по бюджету можно пересчитать, а это выгодно сказывается на прибыли. Это также удобство для подрядчика, так как по подобным контрактам закон устанавливает точный срок оплаты работ. Власти Екатеринбурга запланировали начать программу комплексного развития территорий (чаще ее называют реновацией) в марте 2022 года. В списке оказались 23 дома в Орджоникидзевском районе, шесть из них признаны аварийными. Позднее профильный вице-мэр Рустам Галямов рассказал, что к существующему плану реновации добавят около десятка домов. Между тем, строители в Свердловской области заявили о падении прибыли в 2021 году. Во многом это связано с нехваткой рабочей силы.