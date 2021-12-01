Мэрия Екатеринбурга наметила сроки начала реновации

02 декабря 2021 в 21:44 Размер текста - 17 +

Жильцы домов должны принять решение о расселении в кратчайшие сроки — до 14 декабря Фото: Размик Закарян © URA.RU Власти Екатеринбурга наметили на март 2022 года первый аукцион о продаже участков, выделенных под комплексное развитие территории (КРТ). Торги состоятся в том случае, если большинство собственников конкретного дома согласятся на расселение. Об этом URA.RU заявил замглавы департамента архитектуры и градостроительства Григорий Сурганов. «До 14 декабря жильцы должны принять решение о включении в программу КРТ. Если они дают согласие, аукцион [среди девелоперов] может пройти в марте 2022 года. Мы пока не понимаем, какие дома примут участие в процедуре. Людям дается время принять решение. И в зависимости от того, какое решение они примут, будет, соответственно, выглядеть площадка [отданная на аукцион и впоследствии — под реновацию]», — пояснил Григорий Сурганов. В частности, сейчас поднят вопрос о выставлении на аукцион квартала на Эльмаше. Речь идет о 13 домах в границах улиц Энтузиастов, Шефской и Баумана — эта площадка может попасть под реновацию одной из первых в Екатеринбурге. Четыре дома уже признаны аварийными и пустуют, жильцы остальных девяти должны проголосовать — согласны они на расселение или нет. Законным будет признанно то решение, за которое выскажутся две трети собственников. Свердловские власти актуализировали тему реновации в марте, когда губернатор Евгений Куйвашев подписал закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Согласно документу, устаревшие кварталы будут снесены, а на их месте появятся новостройки. В апреле региональный кабмин утвердил критерии домов, которые попадут под реновацию, а в конце сентября — принял порядок утверждения границ территорий под реновацию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти Екатеринбурга наметили на март 2022 года первый аукцион о продаже участков, выделенных под комплексное развитие территории (КРТ). Торги состоятся в том случае, если большинство собственников конкретного дома согласятся на расселение. Об этом URA.RU заявил замглавы департамента архитектуры и градостроительства Григорий Сурганов. «До 14 декабря жильцы должны принять решение о включении в программу КРТ. Если они дают согласие, аукцион [среди девелоперов] может пройти в марте 2022 года. Мы пока не понимаем, какие дома примут участие в процедуре. Людям дается время принять решение. И в зависимости от того, какое решение они примут, будет, соответственно, выглядеть площадка [отданная на аукцион и впоследствии — под реновацию]», — пояснил Григорий Сурганов. В частности, сейчас поднят вопрос о выставлении на аукцион квартала на Эльмаше. Речь идет о 13 домах в границах улиц Энтузиастов, Шефской и Баумана — эта площадка может попасть под реновацию одной из первых в Екатеринбурге. Четыре дома уже признаны аварийными и пустуют, жильцы остальных девяти должны проголосовать — согласны они на расселение или нет. Законным будет признанно то решение, за которое выскажутся две трети собственников. Свердловские власти актуализировали тему реновации в марте, когда губернатор Евгений Куйвашев подписал закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Согласно документу, устаревшие кварталы будут снесены, а на их месте появятся новостройки. В апреле региональный кабмин утвердил критерии домов, которые попадут под реновацию, а в конце сентября — принял порядок утверждения границ территорий под реновацию.