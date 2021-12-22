Аналитики: ипотека в России заметно подорожает в 2022 году

23 декабря 2021 в 03:16 Размер текста - 17 +

Аналитики из НКР предупредили о повышении ставок по ипотечному кредиту в следующем году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ипотека в России в 2022 году вырастет до 10%. Об этом рассказали аналитики из рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). «Растет средний размер выдаваемого ипотечного кредита и ставка по нему. Чтобы величина ежемесячного платежа оставалась в разумных пределах, банки увеличивают срок кредита», — заявили эксперты, пишут «Известия». Исходя из результатов их исследования, к 2022 году продолжительность выплаты кредита составит 23 года, тогда как сейчас ипотеку выдают в среднем на 21 год. Соответственно, ипотечные ставки вырастут до 10%. Аналитики НКР спрогнозировали, что к следующему году количество ипотечных займов снизится до 25%. По их подсчетам, средний чек ипотеки вырастет до 3,6 миллионов рублей, что на 10% выше нынешних показателей. Кроме того, они отметили, что в России становится все платежеспособных заемщиков, поэтому, чтобы обезопасить себя, банки могут прибегнуть к снижению предполагаемого ежемесячного платежа, удлинив при этом срок кредита. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал, что цены на жилье в следующем году заметно снизятся, как раз-таки из-за увеличения ставок на ипотечные кредиты. Он объяснил это тем, что так как россиянам не под силу будет брать ипотечные кредиты, соответственно, снизиться спрос на недвижимость, из-за чего жилье упадет в цене. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ипотека в России в 2022 году вырастет до 10%. Об этом рассказали аналитики из рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). «Растет средний размер выдаваемого ипотечного кредита и ставка по нему. Чтобы величина ежемесячного платежа оставалась в разумных пределах, банки увеличивают срок кредита», — заявили эксперты, пишут «Известия». Исходя из результатов их исследования, к 2022 году продолжительность выплаты кредита составит 23 года, тогда как сейчас ипотеку выдают в среднем на 21 год. Соответственно, ипотечные ставки вырастут до 10%. Аналитики НКР спрогнозировали, что к следующему году количество ипотечных займов снизится до 25%. По их подсчетам, средний чек ипотеки вырастет до 3,6 миллионов рублей, что на 10% выше нынешних показателей. Кроме того, они отметили, что в России становится все платежеспособных заемщиков, поэтому, чтобы обезопасить себя, банки могут прибегнуть к снижению предполагаемого ежемесячного платежа, удлинив при этом срок кредита. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал, что цены на жилье в следующем году заметно снизятся, как раз-таки из-за увеличения ставок на ипотечные кредиты. Он объяснил это тем, что так как россиянам не под силу будет брать ипотечные кредиты, соответственно, снизиться спрос на недвижимость, из-за чего жилье упадет в цене.