22 декабря 2021

В Челябинской области закрывают ковидные базы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, палата интенсивной терапии, эпидемия, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Пациентов выписывают только по решению врача (фото из архива) Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области закрывают ковидные госпитали в Магнитогорске и Южноуральске. Об этом 23 декабря сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава.

«К плановой работе возвращается городская больница №2 в Магнитогорска (220 коек). И городская больница в Южноуральске (65 коек). Выписка пациентов ведется строго по назначению врача. Всем заболевшим оказывается вся необходимая медпомощь», — заявили в пресс-службе.

В министерстве отмечают, что при необходимости медики могут развернуть коечный фонд для приема пациентов с COVID в кратчайшие сроки. Переход госпитальных баз к плановой работе связан со снижением количества госпитализируемых пациентов, заболевших коронавирусом.

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В Челябинской области закрывают ковидные госпитали в Магнитогорске и Южноуральске. Об этом 23 декабря сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава. «К плановой работе возвращается городская больница №2 в Магнитогорска (220 коек). И городская больница в Южноуральске (65 коек). Выписка пациентов ведется строго по назначению врача. Всем заболевшим оказывается вся необходимая медпомощь», — заявили в пресс-службе. В министерстве отмечают, что при необходимости медики могут развернуть коечный фонд для приема пациентов с COVID в кратчайшие сроки. Переход госпитальных баз к плановой работе связан со снижением количества госпитализируемых пациентов, заболевших коронавирусом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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