В Челябинской области закрывают ковидные базы

Пациентов выписывают только по решению врача (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области закрывают ковидные госпитали в Магнитогорске и Южноуральске. Об этом 23 декабря сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава.

«К плановой работе возвращается городская больница №2 в Магнитогорска (220 коек). И городская больница в Южноуральске (65 коек). Выписка пациентов ведется строго по назначению врача. Всем заболевшим оказывается вся необходимая медпомощь», — заявили в пресс-службе.

В министерстве отмечают, что при необходимости медики могут развернуть коечный фонд для приема пациентов с COVID в кратчайшие сроки. Переход госпитальных баз к плановой работе связан со снижением количества госпитализируемых пациентов, заболевших коронавирусом.