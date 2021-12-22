Дачи уральских академиков на Шарташе выставили на аукцион

Дачи уральского отделения РАН находятся в Шарташском лесопарке (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дачи уральского отделения Российской академии наук, которые находятся в Шарташском лесопарке в Екатеринбурге, выставили на аукцион. В лот входят 15 построек и земля на 2,36 га. Информация об этом появилась на сайте Дом.рф.

«Лот содержит 15 объектов и один участок», — указано в описании объекта. Лот находится по адресу: Екатеринбург, улица Отдыха, 82.

Земля предназначена для размещения жилых домов. Кадастровая стоимость участка составляет 6,4 миллиона рублей, это около 27 тысяч рублей за сотку. Остальные объекты планируют выставить на торги во втором квартале 2022 года.

В сентябре 2021 года городской думе был представлен проект реконструкции Шарташа, в который вошла постройка термального комплекса «Баден-Баден». Депутаты гордумы высказались против него и выдвинули условия застройщику. Недовольные жители Екатеринбурга, а также экскурсоводы писали открытые письма представителям власти. В ноябре, при повторном рассмотрении проекта, власти и застройщик снова не смогли договориться. 12 ноября у входа в парк Каменные Палатки противники застройки на берегу Шарташа провели пикет. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на пресс-конференции заявил журналистам, что вреда озеру от термального комплекса не будет.