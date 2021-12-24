Сергей Жорин рассказал о своем обучении в московской спортивной школе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Адвокат Сергей Жорин, известный защитой российских знаменитостей в судах, рассказал, что во время обучения в московской школе избил учителя технологии. По его словам, преподаватель пришел на работу в состоянии алкогольного опьянения и дал Жорину подзатыльник.

«Мы трудовика избили как-то компанией. Он пьяный на урок пришел, подзатыльник мне дал. Мы его подождали после уроков и запинали», — передает «Пятый канал» слова Жорина.

Сергей Жорин часто представляет интересы российских артистов в суде. В частности, он был адвокатом рэпера Алишера Моргенштерна, продюсера Иосифа Пригожина, певца Стаса Пьехи и юмориста Евгения Петросяна.