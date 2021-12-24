Звездный адвокат Жорин признался в избиении учителя в школе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд Лошагина. новые лица. Екатеринбург, жорин сергей
Сергей Жорин рассказал о своем обучении в московской спортивной школе Фото:

Адвокат Сергей Жорин, известный защитой российских знаменитостей в судах, рассказал, что во время обучения в московской школе избил учителя технологии. По его словам, преподаватель пришел на работу в состоянии алкогольного опьянения и дал Жорину подзатыльник.

«Мы трудовика избили как-то компанией. Он пьяный на урок пришел, подзатыльник мне дал. Мы его подождали после уроков и запинали», — передает «Пятый канал» слова Жорина.

Сергей Жорин часто представляет интересы российских артистов в суде. В частности, он был адвокатом рэпера Алишера Моргенштерна, продюсера Иосифа Пригожина, певца Стаса Пьехи и юмориста Евгения Петросяна.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Адвокат Сергей Жорин, известный защитой российских знаменитостей в судах, рассказал, что во время обучения в московской школе избил учителя технологии. По его словам, преподаватель пришел на работу в состоянии алкогольного опьянения и дал Жорину подзатыльник. «Мы трудовика избили как-то компанией. Он пьяный на урок пришел, подзатыльник мне дал. Мы его подождали после уроков и запинали», — передает «Пятый канал» слова Жорина. Сергей Жорин часто представляет интересы российских артистов в суде. В частности, он был адвокатом рэпера Алишера Моргенштерна, продюсера Иосифа Пригожина, певца Стаса Пьехи и юмориста Евгения Петросяна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...