25 декабря 2021
24 декабря 2021
23 декабря 2021

Таксист назвал самые «пьющие» районы Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Дезинфекция автомобилей такси «Яндекс.Такси». Екатеринбург, такси, водитель, таксист, медицинская маска, защитная маска, яндекс такси, маска на лицо, мужчина в маске
В трех районах Екатеринбурга можно встретить пьяных в любое время суток в будние дни, заявил таксист Фото:

Уралмаш, Эльмаш и Химмаш являются районами Екатеринбурга, в которых чаще всего встречаются пьяные пассажиры. Об этом заявил водитель такси Дмитрий.

«Пьяные пассажиры были, есть и всегда будут. Это не зависит от сезона, это зависит от района. Самые пьющие — Уралмаш, Эльмаш и Химмаш», — передает слова Дмитрия E1.ru.

По его словам, в этих районах в час дня рабочей недели есть шанс «поймать» неадекватного пассажира. Водитель также добавил, что агрегаторам такси следует добавить возможность для водителя видеть информацию о пассажире. «Представьте себе: я ночью еду на тот же Химмаш, понятия не имея, к кому и куда», — добавил Дмитрий.

Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуме РФ призвали ограничить продажу алкоголя к Новому году. Глава Союза защиты потребителей заявил, что запрет продажи алкоголя вызовет рост подпольной торговли, пишет телеканал 360.

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Уралмаш, Эльмаш и Химмаш являются районами Екатеринбурга, в которых чаще всего встречаются пьяные пассажиры. Об этом заявил водитель такси Дмитрий. «Пьяные пассажиры были, есть и всегда будут. Это не зависит от сезона, это зависит от района. Самые пьющие — Уралмаш, Эльмаш и Химмаш», — передает слова Дмитрия E1.ru. По его словам, в этих районах в час дня рабочей недели есть шанс «поймать» неадекватного пассажира. Водитель также добавил, что агрегаторам такси следует добавить возможность для водителя видеть информацию о пассажире. «Представьте себе: я ночью еду на тот же Химмаш, понятия не имея, к кому и куда», — добавил Дмитрий. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуме РФ призвали ограничить продажу алкоголя к Новому году. Глава Союза защиты потребителей заявил, что запрет продажи алкоголя вызовет рост подпольной торговли, пишет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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