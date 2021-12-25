Таксист назвал самые «пьющие» районы Екатеринбурга

В трех районах Екатеринбурга можно встретить пьяных в любое время суток в будние дни, заявил таксист Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уралмаш, Эльмаш и Химмаш являются районами Екатеринбурга, в которых чаще всего встречаются пьяные пассажиры. Об этом заявил водитель такси Дмитрий.

«Пьяные пассажиры были, есть и всегда будут. Это не зависит от сезона, это зависит от района. Самые пьющие — Уралмаш, Эльмаш и Химмаш», — передает слова Дмитрия E1.ru.

По его словам, в этих районах в час дня рабочей недели есть шанс «поймать» неадекватного пассажира. Водитель также добавил, что агрегаторам такси следует добавить возможность для водителя видеть информацию о пассажире. «Представьте себе: я ночью еду на тот же Химмаш, понятия не имея, к кому и куда», — добавил Дмитрий.

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