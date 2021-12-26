ЧОП, охранявшее вуз в Перми во время нападения, наказали в суде

Охранное предприятие нарушало условия лицензии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Частная охранная фирма «Арсенал-Регион», охранявшая Пермский госуниверситет во время нападения, оштрафована на 100 тысяч рублей. Решение вынес Арбитражный суд Пермского края, говорится на сайте суда.

«Привлечь ООО Частная охранная организация „Арсенал-Регион“ […] к административной ответственности на основании ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере 100 000 рублей», — сказано в решении суда. Привлечения ЧОП к ответственности добивалось в суде управление Росгвардии по Пермскому краю.

Ведомство указывало, что охранное предприятие «осуществляет предпринимательскую деятельность с грубым нарушением условий лицензии». Это выяснилось в ходе внеплановой проверки, проведенной прокуратурой Индустриального района после стрельбы в Пермском государственном университете.

Уточняется, что нарушения допущены на объектах, которые находятся под охраной «Арсенал-Регион»: общежития ПГНИУ, медцентр «Любимый доктор», ПГМУ имени академика Вагнера, а также стоматологическая больница данного вуза. Среди нарушений — отсутствие личной карточки частного охранника, реагирование на тревожную кнопку сотрудником без шлема и бронежилета.

Представитель ЧОП не согласился с требованиями, указав, что «вменяемые нарушения допущены вследствие загруженности общества». Ранее суд за нарушение требований лицензии наказал «Арсенал-Регион» предупреждением. Стрельба в Пермском государственном университете произошла 20 сентября. В результате нападения Тимура Бекмансурова на вуз погибли шесть человек, десятки получили ранения и травмы.

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