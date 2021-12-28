Челябинские аудиторы назвали сферы с самыми высокими зарплатами

Хорошие зарплаты в регионе получают специалисты научно-технической сферы (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперты Контрольно-счетной палата (КСП) Челябинской области назвала сферы деятельности, где самые высокие зарплаты в регионе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона, средний уровень зарплаты на предприятиях составил более 45 тысяч рублей.

«Самые высокие зарплаты в регионе наблюдаются в научной и технической деятельности. В этой отрасли средняя зарплата составляет 72 тыс. 205 рублей. Затем следует финансовая и страховая деятельность — 61 тыс. 322 рублей. В деятельности в области информации и связи средняя зарплата составляет 61 тыс. рублей», — заявили URA.RU в КСП.

Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях Челябинской области увеличилась за 9 месяцев на +7,3% и составила 45 тысяч 769 рублей. Больше всего в регионе сократились зарплаты в сфере по уходу с обеспечением проживания (-6,7%), в административной деятельности и сфере дополнительных услуг (-5,9%).

Ранее КСП назвала города и районы, где самые высокие и низкие заработные платы в регионе. По мнению экспертов, доходы жителей продолжают расти.

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