29 декабря 2021

Немцы отказываются спасать Украину от «Северного потока — 2»

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
В Германии возмущены «нытьем» о потерях Украины из-за «Северного потока — 2» Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Германия, которую Украина шантажирует платой за транзит газа по «Северному потоку — 2», не должна вестись на провокации. Читатели немецкого издания Der Spiegel возмутились необходимостью платить за это. Приводится мнение, что Украина, «слабая в финансовом плане», зависит от доходов от платы за транзит газа и опасается больших потерь.

«Почему мы позволяем Украине шантажировать нас? Какое право имеет настаивать на плате за передачу?» — возмутился читатель Der Spiegel. Другой комментатор задался вопросом, почему Германия несет ответственность за рост транзитных сборов для Украины, если есть более дешевый транспортный маршрут. «Зачем немецкому потребителю финансировать агрессора?» — заявили другие.

«Я не могу больше слушать нытье о миллиардных потерях Украины от СМИ и политиков. Всю нагрузку по субсидированию государственного бюджета Украины немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию… Украина может привести в порядок свой бюджет и, наконец, решить проблему коррупции и перестать взимать „налог на энергию“ с российского газа для немецких домохозяйств», — считают в Германии.

«Северный поток — 2» будет доставлять газ из России в Германию в обход Украины. Строительство закончили в сентябре. Обе нитки трубопровода полностью готовы к работе, заявил днем ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, «Северный поток — 2» стал самым протяженным морским трубопроводом в мире. Вторая нитка заполнена техническим газом под давлением, достаточным для начала поставок, передает RT. Путин заявил, что ввод газопровода повлияет на цены на газ не только в Европе, но и на Украине, пишет «Федеральное агентство новостей». По словам Миллера, запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли исторического максимума. «Газпром» полностью выполнил свои обязательства по транзиту газа через Украину, сказал глава компании.

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Германия, которую Украина шантажирует платой за транзит газа по «Северному потоку — 2», не должна вестись на провокации. Читатели немецкого издания Der Spiegel возмутились необходимостью платить за это. Приводится мнение, что Украина, «слабая в финансовом плане», зависит от доходов от платы за транзит газа и опасается больших потерь. «Почему мы позволяем Украине шантажировать нас? Какое право имеет настаивать на плате за передачу?» — возмутился читатель Der Spiegel. Другой комментатор задался вопросом, почему Германия несет ответственность за рост транзитных сборов для Украины, если есть более дешевый транспортный маршрут. «Зачем немецкому потребителю финансировать агрессора?» — заявили другие. «Я не могу больше слушать нытье о миллиардных потерях Украины от СМИ и политиков. Всю нагрузку по субсидированию государственного бюджета Украины немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию… Украина может привести в порядок свой бюджет и, наконец, решить проблему коррупции и перестать взимать „налог на энергию“ с российского газа для немецких домохозяйств», — считают в Германии. «Северный поток — 2» будет доставлять газ из России в Германию в обход Украины. Строительство закончили в сентябре. Обе нитки трубопровода полностью готовы к работе, заявил днем ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, «Северный поток — 2» стал самым протяженным морским трубопроводом в мире. Вторая нитка заполнена техническим газом под давлением, достаточным для начала поставок, передает RT. Путин заявил, что ввод газопровода повлияет на цены на газ не только в Европе, но и на Украине, пишет «Федеральное агентство новостей». По словам Миллера, запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли исторического максимума. «Газпром» полностью выполнил свои обязательства по транзиту газа через Украину, сказал глава компании.
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