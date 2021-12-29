Немцы отказываются спасать Украину от «Северного потока — 2»

30 декабря 2021 в 08:40 Размер текста - 17 +

В Германии возмущены «нытьем» о потерях Украины из-за «Северного потока — 2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Германия, которую Украина шантажирует платой за транзит газа по «Северному потоку — 2», не должна вестись на провокации. Читатели немецкого издания Der Spiegel возмутились необходимостью платить за это. Приводится мнение, что Украина, «слабая в финансовом плане», зависит от доходов от платы за транзит газа и опасается больших потерь. «Почему мы позволяем Украине шантажировать нас? Какое право имеет настаивать на плате за передачу?» — возмутился читатель Der Spiegel. Другой комментатор задался вопросом, почему Германия несет ответственность за рост транзитных сборов для Украины, если есть более дешевый транспортный маршрут. «Зачем немецкому потребителю финансировать агрессора?» — заявили другие. «Я не могу больше слушать нытье о миллиардных потерях Украины от СМИ и политиков. Всю нагрузку по субсидированию государственного бюджета Украины немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию… Украина может привести в порядок свой бюджет и, наконец, решить проблему коррупции и перестать взимать „налог на энергию“ с российского газа для немецких домохозяйств», — считают в Германии. «Северный поток — 2» будет доставлять газ из России в Германию в обход Украины. Строительство закончили в сентябре. Обе нитки трубопровода полностью готовы к работе, заявил днем ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, «Северный поток — 2» стал самым протяженным морским трубопроводом в мире. Вторая нитка заполнена техническим газом под давлением, достаточным для начала поставок, передает RT. Путин заявил, что ввод газопровода повлияет на цены на газ не только в Европе, но и на Украине, пишет «Федеральное агентство новостей». По словам Миллера, запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли исторического максимума. «Газпром» полностью выполнил свои обязательства по транзиту газа через Украину, сказал глава компании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Германия, которую Украина шантажирует платой за транзит газа по «Северному потоку — 2», не должна вестись на провокации. Читатели немецкого издания Der Spiegel возмутились необходимостью платить за это. Приводится мнение, что Украина, «слабая в финансовом плане», зависит от доходов от платы за транзит газа и опасается больших потерь. «Почему мы позволяем Украине шантажировать нас? Какое право имеет настаивать на плате за передачу?» — возмутился читатель Der Spiegel. Другой комментатор задался вопросом, почему Германия несет ответственность за рост транзитных сборов для Украины, если есть более дешевый транспортный маршрут. «Зачем немецкому потребителю финансировать агрессора?» — заявили другие. «Я не могу больше слушать нытье о миллиардных потерях Украины от СМИ и политиков. Всю нагрузку по субсидированию государственного бюджета Украины немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию… Украина может привести в порядок свой бюджет и, наконец, решить проблему коррупции и перестать взимать „налог на энергию“ с российского газа для немецких домохозяйств», — считают в Германии. «Северный поток — 2» будет доставлять газ из России в Германию в обход Украины. Строительство закончили в сентябре. Обе нитки трубопровода полностью готовы к работе, заявил днем ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, «Северный поток — 2» стал самым протяженным морским трубопроводом в мире. Вторая нитка заполнена техническим газом под давлением, достаточным для начала поставок, передает RT. Путин заявил, что ввод газопровода повлияет на цены на газ не только в Европе, но и на Украине, пишет «Федеральное агентство новостей». По словам Миллера, запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли исторического максимума. «Газпром» полностью выполнил свои обязательства по транзиту газа через Украину, сказал глава компании.