29 декабря 2021

В «Газпроме» рассказали о минимальных запасах газа на Украине

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Пресс-конференция Алексея Миллера. Москва, газпром, миллер алексей
«Газпром» перевыполнил план по транзиту газа через Украину на 1,5 млрд кубометров, заявил Алексей Миллер Фото:
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Запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли исторического минимума. Об этом заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на совещании о прохождении отопительного сезона с президентом РФ Владимиром Путиным.

«24 декабря Украина вошла в зону исторических минимальных запасов газа в своих подземных хранилищах. Сегодня запасы газа на Украине составляют менее 14 миллиардов кубометров газа — это на десять миллиардов меньше, чем в конце декабря прошлого года», — рассказал Алексей Миллер, сообщается на сайте Кремля.

Также он заявил, что «Газпром» полностью выполнил свои обязательства по транзиту газа через территорию Украины. «Наш плановый объем — 40 миллиардов кубометров газа. Сегодня мы протранзитировали через территорию Украины уже 41,5 миллиарда кубометров», — подчеркнул глава «Газпрома».

Ранее сообщалось, что Алексей Миллер доложил Владимиру Путину о полной готовности газопровода «Северный поток — 2» к работе. В «Нафтогазе» признали зависимость Украины от российского газа. В МИД РФ выдвинули условия переговоров с Украиной о транзите газа. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала главную угрозу энергобезопасности Украины, пишет RT.

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Запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли исторического минимума. Об этом заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на совещании о прохождении отопительного сезона с президентом РФ Владимиром Путиным. «24 декабря Украина вошла в зону исторических минимальных запасов газа в своих подземных хранилищах. Сегодня запасы газа на Украине составляют менее 14 миллиардов кубометров газа — это на десять миллиардов меньше, чем в конце декабря прошлого года», — рассказал Алексей Миллер, сообщается на сайте Кремля. Также он заявил, что «Газпром» полностью выполнил свои обязательства по транзиту газа через территорию Украины. «Наш плановый объем — 40 миллиардов кубометров газа. Сегодня мы протранзитировали через территорию Украины уже 41,5 миллиарда кубометров», — подчеркнул глава «Газпрома». Ранее сообщалось, что Алексей Миллер доложил Владимиру Путину о полной готовности газопровода «Северный поток — 2» к работе. В «Нафтогазе» признали зависимость Украины от российского газа. В МИД РФ выдвинули условия переговоров с Украиной о транзите газа. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала главную угрозу энергобезопасности Украины, пишет RT.
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