В Свердловской области тысячи человек остались без отопления

На месте коммунальной аварии работают 18 человек Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В городе Верхняя Салда, который находится в Свердловской области, жители 135 домов остались без горячей воды и отопления. Причиной названа коммунальная авария.

«Второго января в Верхней Салде для аварийного ремонта магистральной тепловой сети отключено горячее водоснабжение и отопление на улицах Спортивная, Устинова, Воронова, Энгельса, Восточная, Карла Маркса. Под отключение попали 135 муниципальных жилых домов (17 600 человек), 11 социально-значимых объектов», — приводится информация на официальном сайте областного ГУ МЧС.

Отмечается также, что на месте работают 18 человек и 5 единиц техники. Работы планируется закончить вечером 2 января.