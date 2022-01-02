В Свердловской области тысячи человек остались без отопления

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Порыв теплотрассы. Клипарт. Тюмень, ремонтные работы, теплотрасса, порыв трубы, пар
На месте коммунальной аварии работают 18 человек Фото:

В городе Верхняя Салда, который находится в Свердловской области, жители 135 домов остались без горячей воды и отопления. Причиной названа коммунальная авария.

«Второго января в Верхней Салде для аварийного ремонта магистральной тепловой сети отключено горячее водоснабжение и отопление на улицах Спортивная, Устинова, Воронова, Энгельса, Восточная, Карла Маркса. Под отключение попали 135 муниципальных жилых домов (17 600 человек), 11 социально-значимых объектов», — приводится информация на официальном сайте областного ГУ МЧС.

Отмечается также, что на месте работают 18 человек и 5 единиц техники. Работы планируется закончить вечером 2 января.

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В городе Верхняя Салда, который находится в Свердловской области, жители 135 домов остались без горячей воды и отопления. Причиной названа коммунальная авария. «Второго января в Верхней Салде для аварийного ремонта магистральной тепловой сети отключено горячее водоснабжение и отопление на улицах Спортивная, Устинова, Воронова, Энгельса, Восточная, Карла Маркса. Под отключение попали 135 муниципальных жилых домов (17 600 человек), 11 социально-значимых объектов», — приводится информация на официальном сайте областного ГУ МЧС. Отмечается также, что на месте работают 18 человек и 5 единиц техники. Работы планируется закончить вечером 2 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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