02 января 2022

Профессор ВШЭ предупредила об изменениях в сдаче ЕГЭ

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Пять предметов ЕГЭ могут полностью перевести в компьютерный формат, считает Ирина Абанкина Фото:

Пять предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут перевести на компьютеры в ближайшие годы. Об этом заявила профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

«Думаю, что в 2024 году на компьютеры переведут математику. Может быть, естественные науки где-то вот в 2024—2025 годах переведут, а там уже будут браться за гуманитарные предметы. Всего может быть пять предметов: математика, физика, химия, биология и география», — рассказала Абанкина в беседе с ТАСС.

Профессор отметила, что в России ведется активная подготовка к подобным изменениям в ЕГЭ. Так, в стране развивается портал «Российская электронная школа», внедряется информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум», а также идет активная поддержка школ цифровыми технологиями.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в 2022 году впервые с начала пандемии ЕГЭ будет проведет в «доковидном» формате. Также произойдут изменения в области самих экзаменов. Школьники по-новому будут решать задания по математике, физике, химии, русскому языку, биологии, литературе, истории, географии и иностранным языкам.

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Пять предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут перевести на компьютеры в ближайшие годы. Об этом заявила профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. «Думаю, что в 2024 году на компьютеры переведут математику. Может быть, естественные науки где-то вот в 2024—2025 годах переведут, а там уже будут браться за гуманитарные предметы. Всего может быть пять предметов: математика, физика, химия, биология и география», — рассказала Абанкина в беседе с ТАСС. Профессор отметила, что в России ведется активная подготовка к подобным изменениям в ЕГЭ. Так, в стране развивается портал «Российская электронная школа», внедряется информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум», а также идет активная поддержка школ цифровыми технологиями. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в 2022 году впервые с начала пандемии ЕГЭ будет проведет в «доковидном» формате. Также произойдут изменения в области самих экзаменов. Школьники по-новому будут решать задания по математике, физике, химии, русскому языку, биологии, литературе, истории, географии и иностранным языкам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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