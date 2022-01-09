На протестах в Казахстане погибли трое детей

Всего в ходе протестов погибли 164 человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Во время беспорядков в Казахстане погибли трое детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Казахстана Аружан Саин.

«Среди погибших есть и несовершеннолетние. Детский омбудсмен Казахстана Аружан Саин подтверждала случаи гибели 11-летнего и 15-летнего подростков, а также четырехлетней девочки», — сообщает телеканал «Хабар 24».

Всего за время беспорядков в Казахстане погибли 164 человека. В Алматы скончались 103 человека. В Кызылординской области — 21 жертва, в Жамбылской области — 10 погибших, в Алматинской области умерли 8 человек, передает Sputnik Казахстан.

В начале года в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев попросил у Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) военную помощь. В ходе беспорядков погибли 18 силовиков. Политологи Алексей Мартынов и Андрей Кортунов заявили о террористическом характере действий протестующих. Алматинцы также заявили, что беспорядки устроили приезжие. В рамках миссии ОДКБ в Казахстан уже прибыли российские миротворцы. В республику также направлены миротворцы из Армении, Белоруссии, Таджикистана. Их основными задачами является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле, сообщили в Минобороны РФ.

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